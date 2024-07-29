短今沒看訊息被當奧客！到貨1個月沒領「尺寸還不能換」：不愉快
32歲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，先前才因為在節目上劈腿痛到流淚掀起討論。她也經常在社群平台上分享自己的想法、辣照，日前她透露自己在預購衣服後，因為沒看到簡訊，衣服放了1個月沒領，發現尺寸不合也不能換貨，忍不住感嘆：「我承認我有時候會糊塗。」
記者吳昕蓓／綜合報導
短今昨（28）日在Threads上發文表示，她5月在一間服飾店實體門市預購衣服，由於都沒有消息，6月她再去現場詢問，店員卻冷回：「妳有收到簡訊嗎？沒有就是沒有！」於是她只好摸摸鼻子，回去繼續等，之後就完全忘了有這回事，直到昨天突然想起，她再去門市詢問，卻得到答案：「我們6月17日已經有簡訊通知了。」
短今無奈表示，她承認她有時候會糊塗，「但是已經過了2個月⋯我的衣服就一直放在那邊」，她透露自己預購了L號，儘管實體太大卻因為是預購不能換尺寸，「只能說是一次不愉快的購物經驗」，貼文一出，評價十分兩極，有網友狂酸：「店家還真好心，預購的衣服還願意幫妳保管2個月」，短今也好奇問：「如果我過了2個月，還沒有去拿，衣服會被處理掉嗎？」
大部分網友都提醒短今，很多服飾店確實都只會有簡訊通知，畢竟打電話浪費時間，顧客又容易不接電話，「傳簡訊是最快速的方法了，留下了文字紀錄，沒有注意到簡訊，那就是顧客的問題了，不然有些客人就是會來吵沒收到通知」，對此，短今也恍然大悟：「所以一般都只有簡訊通知～我以為會打電話，下次知道了。」