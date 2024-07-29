中華郵政開辦印尼小額匯款 每滿5次成功匯款、1次免手續費
為了落實普惠金融，滿足移工需求，中華郵政公司今（29）日宣布開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工事先親至受理國際匯兌業務郵局約定匯款資料，即可透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。即日起到12/31間還可享有匯款手續費每筆168元、每滿5次成功匯款，就可享有下一次匯款免手續費優惠。
記者魏妤庭／台北報導
中華郵政公司表示，根據勞動部統計，截至2024年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺生產力。
中華郵政公司表示，為體恤在台移工將工作所得匯款回家鄉，受限工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，轉而由地下管道匯款，除了容易被騙，也可能成洗錢破口。因此即日起推出開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工事先親至國際匯兌業務郵局約定匯款資料，之後就可透過網路郵局、行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，都可以在線上完成。
此外，中華郵政公司表示，配合新服務上線，即日起到12/31間，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，凡是活動期間符合活動資格者，匯款手續費優惠每筆168元，且每滿5次成功匯款，就可享有下一次匯款手續費優惠。