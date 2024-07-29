白委嗆停職高虹安違憲！內政部長搬三法條打臉：按照規定處置
新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月、褫奪公權4年並停職，不過，民眾黨立委張啓楷卻直指，高並非在市長任內涉貪，停職已經明顯違憲。對此，內政部長劉世芳今（29）日表示，停職停薪是按《憲法》、《地方制度法》及《公務人員俸給法》所做的最終處置，都是按規定、行政命令上的規範來做處置。
記者林怡昕／台北報導
劉世芳今天上午出席「113年度中央聯合辦公大樓防災士培訓開訓典禮」，被問及內政部要求高虹安停職？劉說明，無論是《憲法》第15條或第23條，服公職是權利也是義務，《憲法》第23條明確規範，工作權保障如果牽涉到明顯的公共利益時，應按照第23條憲法比例原則予以規範。
劉世芳續指，內政部是引用《地方制度法》予以停職，停薪則引用《公務人員俸給法》行政院人事行政總處所提的解釋，如果不屬於「維持基本生活所需」，不一定要給半薪，是按《憲法》、《地方制度法》，及《公務人員俸給法》三個層次，所作成最後處置。
至於是否擔心之後預算會期被民眾黨立委找麻煩？劉世芳說，尊重每個立委對行政部門的監督，但高虹安會停職停薪，是因司法判決高違反《貪汙治罪條例》，內政部再引用憲法、地方制度法、公務人員俸給法予以停職停薪，都是按規定、行政命令上的規範來做處置。