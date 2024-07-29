奧運足球／真的好扯！日本女足超神劇本　最後4分鐘逆轉強敵巴西

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日本在首場比賽以1:2不敵西班牙，若想晉級8強，對上巴西的比賽日本必須取勝，才能保有晉級的一絲機會，兩隊在上半場0:0戰平，下半場易邊再戰，巴西在第55分鐘進球，取得1:0領先，但巴西傷停補時在禁區放倒日本球員，經VAR檢視後，日本獲得一次12碼罰球機會，由隊長熊谷紗希主罰破門，將比分追平為1:1。
90+6分鐘谷川萌萌子在中場接獲傳球，她發現巴西守門員站位靠前，谷川萌萌子起腳上演一記超遠世界波，幫助日本在傷停補時上演大逆轉，終場以2:1擊敗巴西，目前日本在C組暫居第二，有望挺進8強，賽後谷川萌萌子接受採訪時，提到先前的傷勢時，忍不住落淚，熊谷紗希問她我們贏了，為什麼要哭，但谷川萌萌子卻回答：「對不起，說這些很危險。」其實谷川在U17日本隊時，就曾上演超遠射門，這次則是再度發威，展現高超技巧。
因無人機事件被FIFA扣除6分積分的加拿大，在小組賽第二場對上法國，全隊頂住壓力終場以2:1擊敗法國，為晉級8強保留生機，下一場對上哥倫比亞的比賽，加拿大也必須取勝，才有機會以小組擇優第三晉級。
巴黎奧運女足小組賽第二天賽果：
加拿大2:1法國
美國4:1德國
澳洲6:5尚比亞
西班牙1:0奈及利亞
日本2:1巴西
哥倫比亞2:0紐西蘭
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