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奧運足球／真的好扯！日本女足超神劇本　最後4分鐘逆轉強敵巴西

▲巴黎奧運日本女足在C組預賽2比1逆轉巴西，日本在傷停補時階段連進兩球。熊谷紗希92分鐘先以12碼罰球追平，日本沒時間慶祝趕緊繼續比賽，谷川萌萌子第96分鐘在前場長射一擊破網逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運日本女足在C組預賽2比1逆轉巴西，日本在傷停補時階段連進兩球。熊谷紗希92分鐘先以12碼罰球追平，日本沒時間慶祝趕緊繼續比賽，谷川萌萌子第96分鐘在前場長射一擊破網逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運女足小組賽第二天爆出大冷門，日本在對上巴西的比賽中，下半場先被巴西進一球，但在傷停補時階段，日本先靠著12碼罰球追平，谷川萌萌子傷停補時最後階段，一腳超遠「世界波」（超遠射門）幫助日本最終以2:1逆轉擊敗巴西，谷川萌萌子賽後表示自己在月初遭遇傷勢，當時連走路都有困難，甚至無法用左腳踢球，能夠在這時候幫助球隊獲勝，她要感謝所有人對她的幫助。賽後谷川萌萌子接受採訪時，提到先前的傷勢時，忍不住落淚，熊谷紗希問她我們贏了，為什麼要哭，但谷川萌萌子卻回答：「對不起，說這些很危險。」

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日本擊敗巴西　有望晉級8強

日本在首場比賽以1:2不敵西班牙，若想晉級8強，對上巴西的比賽日本必須取勝，才能保有晉級的一絲機會，兩隊在上半場0:0戰平，下半場易邊再戰，巴西在第55分鐘進球，取得1:0領先，但巴西傷停補時在禁區放倒日本球員，經VAR檢視後，日本獲得一次12碼罰球機會，由隊長熊谷紗希主罰破門，將比分追平為1:1。

90+6分鐘谷川萌萌子在中場接獲傳球，她發現巴西守門員站位靠前，谷川萌萌子起腳上演一記超遠世界波，幫助日本在傷停補時上演大逆轉，終場以2:1擊敗巴西，目前日本在C組暫居第二，有望挺進8強，賽後谷川萌萌子接受採訪時，提到先前的傷勢時，忍不住落淚，熊谷紗希問她我們贏了，為什麼要哭，但谷川萌萌子卻回答：「對不起，說這些很危險。」其實谷川在U17日本隊時，就曾上演超遠射門，這次則是再度發威，展現高超技巧。

因無人機事件被FIFA扣除6分積分的加拿大，在小組賽第二場對上法國，全隊頂住壓力終場以2:1擊敗法國，為晉級8強保留生機，下一場對上哥倫比亞的比賽，加拿大也必須取勝，才有機會以小組擇優第三晉級。

▲谷川萌萌子發現巴西守門員站位靠前，起腳上演一記超遠世界波，幫助日本在傷停補時上演大逆轉，終場以2:1擊敗巴西。（圖／美聯社／達志影像）
▲谷川萌萌子發現巴西守門員站位靠前，起腳上演一記超遠世界波，幫助日本在傷停補時上演大逆轉，終場以2:1擊敗巴西。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎奧運女足小組賽第二天賽果：


加拿大2:1法國


美國4:1德國


澳洲6:5尚比亞


西班牙1:0奈及利亞


日本2:1巴西


哥倫比亞2:0紐西蘭


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