影／議員爆棒毆虐狗案動保處竟沒救狗就離開 蔣萬安要求應更積極
台北市議員柳采葳爆料一起離譜虐狗案，飼主在陽台棒毆、試圖勒斃小狗，被對面鄰居全程拍下並通報動保處。柳采葳今（29）日還原過程指出，動保處下午第一時間獲報時，竟未會同警方到場、無法開門就直接離去，直到晚上她接獲陳情找來警方才成功救出小狗。台北市長蔣萬安坦承，動保處的第一時間處置應更加積極。
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安及市議員柳采葳等人，今天出席台北市動物之家曁動保處辦公廳舍新建工程開工典禮。柳采葳受訪時，還原虐狗案過程指出，網友看到對面有人持棍棒毆打虐狗、甚至拿毛巾試圖勒斃狗狗，出聲制止後飼主才及時住手。當時網友有向議員陳情並請動保處協助，不過，動保處第一時間到場時，沒有會同警方，只因打不開門就直接離開。直到晚上她接獲通報，當下會同警察順利開門救出狗狗。柳采葳質疑，動保處救援過程「太馬虎、太便宜行事」。
對此，台北市長蔣萬安也回應，經動保處回報，目前已將狗狗收容，也即刻檢查牠的健康狀況。另外，蔣萬安也要求動保處盡速約談飼主，全面展開調查。
至於第一時間的通報處理，蔣萬安則坦承，「動保處應該更加積極」，面對寵物受虐事件，有養毛小孩的朋友以及市民朋友都非常關心，「所以，我也要求動保處一定是要主動積極，這絕對是處理事件最重要的原則。」
台北市動保處長陳英豪表示，該案會後續檢討，未來只要接獲通報就會即刻知會員警一同前往救援。至於虐狗案細節，動保處本周就會約談飼主。