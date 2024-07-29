紀卜心被追問「拍道歉片」！她反嗆：是文盲嗎？到底誰在無限上綱
百萬Youtuber見習網美小吳跟網紅紀卜心一起創立的手搖品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，近期被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，引發標示不清爭議，即便兩人多次道歉，依然無法澆熄網友們的怒火。而紀卜心也因為沒有跟小吳一起拍攝道歉影片，持續被網友點名批評，甚至還有網友留言問紀卜心：「妳呢？道歉影片咧？」她則不客氣的回應對方：「你是文盲？」似乎是對於自己已經道歉並解釋過原因，卻還被無限上綱對待，感到氣憤又無奈。
記者洪生儒／綜合報導
紀卜心因為沒有跟小吳一起拍攝道歉影片，引起許多網友不滿，網友們也紛紛在網路上抨擊她。而紀卜心先前曾解釋是因為颱風影響到小吳班機的關係，所以兩人才沒辦法一起拍片，但網友們認為她只以文字的方式道歉，對於她一直沒有露臉道歉感到不滿，甚至還有網友在紀卜心的影片底下留言說：「小吳人在國外都自己拍片上傳了，你呢？道歉影片勒？」釣出紀卜心本人反擊：「妳是文盲？我們已經發過聲明也道歉，網路上各種不實言論我就該默默忍受？到底誰在無限上綱。」
紀卜心回應網友的留言被其他網友看到之後，再度引起許多網友不滿，認為她的態度不好，網友們也紛紛留言表示：「我是覺得文盲也比詐欺粉絲的人有素質多了」、「你的態度到底可以多扯，有極限嗎？」、「當甚麼公眾人物？網路世界本來就是這樣，自己不是活該，你根本沒資格講別人，不實言論你怎麼不講你自家產品不實」、「騙粉絲的錢然後爽爽買精品，超讚」、「自己拍一個道歉片有那麼難嗎？」、「你們就繼續詐騙消費者沒有關係。」
後來紀卜心也在其他網友的留言中回應表示：「我無法滿足每個人的期望。我們道歉時說了因為颱風無法合體拍影片，沒盡快做回應就被說神隱、逃避，所以小吳希望趕快拍影片跟大家交代，拍了之後風向變成我沒拍影片=沒道歉，這不是文盲行為嗎？怎麼做不都有人罵嗎？我對我們的疏忽抱歉，道歉方式有很多種，不是你們心中期待的就等於沒道歉，會罵我的依然會罵，討厭我的還是討厭我。這是我自己的想法，謝謝指教。」