中職戰報Week 17／部長領軍！富邦單周全勝　眾敵環伺好洋將難尋

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即便今年中華職棒各隊，在洋將的選擇與簽約上，已在基本的4名註冊名額外，多增加了幾位洋將做準備，但在831洋將大限前仍有許多球隊希望再補進新洋將戰力，期待在最後的關鍵期，能選擇出戰力最佳的4名洋將，幫助球隊衝刺戰績，進而闖進季後賽。
目前中信兄弟補進象騎士後，陣中已有艾士特、猛登、克迪、德保拉4名已註冊洋投，另外還有正在復健的象魔力，全隊6名洋投備戰，實力與背景兼具。
富邦悍將新簽約的杰戈、藍力都已註冊且在一軍登板，再加上羅戈與富藍戈，洋將陣容暫時底定；中職新兵台鋼雄鷹，也在尋覓許久後簽下新洋投鳥松待命，球隊陣中還有哈瑪星、雷公、後勁與洋砲魔鷹。
以上3支球隊都在近期補進新洋將，除中信兄弟之外，富邦悍將、台鋼雄鷹都不排除再簽新洋將；甚至統一獅、樂天桃猿，在球隊二軍仍有凱力士、肯特作為預備洋將，仍有消息傳出在物色新洋將。
然而中職球隊的洋將薪水跟過往相比已提升不少，但要找到適合的洋將仍很困難。除了面對「自己人」的互相競爭，例如象騎士、藍力都有複數中職球隊相繼開出合約；還要面對墨西哥聯盟加碼留人，像是原本跟富邦悍將接觸的Zac Grotz，就被原球隊換新約加薪留下。
除此之外，韓職今年更換洋將的頻率很快，亦讓中職球隊更難尋找洋投。統一獅原本瞄準的新洋投Elieser Hernandez，被LG簽下；今年在斗山測試失敗的Eric Jokisch，原本已透過經紀人跟中職球隊接觸，但NC決定更換洋將後迅速簽約Eric Jokisch，都讓中職球隊只能重新開始，再從資料庫中尋找適合的洋投。
據了解，無法跟對手比價的球隊，目前把重心放在大西洋聯盟上，可能還會有該聯盟的左投有機會來台效力，但許多球隊後勤球探都表示：「好洋將真的難找，有些需要花大錢的洋將，可能有舊傷困擾；有一些獨立聯盟成績不錯的投手，但會留這麼久沒被大聯盟體系簽走，可能有看不到的疑慮。」
在831洋將大限前補強與否，除了強敵環伺的金錢競逐，要不要開樂透福袋，怎麼說服球隊高層增加預算，都考驗著各球團後勤球探的眼光與能耐。
最Hot球隊：部長領軍 富邦悍將單周全勝衝起來
張育成加盟後，富邦悍將全隊起了良好的化學效應。張育成直接進駐富邦悍將中心棒次，改善了得分效率與長打火力不彰的問題，上周富邦悍將團隊打擊率2成87是聯盟第2、總得分18分則是聯盟第1，搭配原本就不錯的團隊投手戰力，順利4戰全勝，成為上周最強球隊。
7月12日張育成開始出賽後，擺在他順序之前的李宗賢、王正棠2棒，對手為了避免在張育成打擊前就讓跑者上壘，多選擇正面對決的方式，也使得李宗賢、王正棠有更多直接攻擊的機會，加上本身手感不錯，這9場比賽李宗賢打擊率4成12、王正棠打擊率3成03，剛好使1至3棒的前段打線完成串聯。
像上周二面對味全的比賽，5局上2出局一、三壘有人，王正棠面對艾璞樂在1壞球時擊出2分打點二壘安打，隨後張育成又補上2分砲拉開比數；上周五對戰台鋼雄鷹，林哲瑄安打後，李宗賢面對哈瑪星，同樣又在1壞球時擊出安打串聯攻勢。後續王正棠短打推進，張育成高飛犧牲打，帶有1分打點，同樣也是前段棒次串聯的範例。
張育成帶來的影響除了攻擊端外，防守端同樣也是大聯盟等級。目前他固定擔任游擊手，至今7場出賽37個守備機會無失誤，守備範圍大、傳球臂力好且準確、接球穩定，讓富邦悍將終於找到尋覓已久的游擊解答。
穩定了攻擊與防守端後，富邦悍將也全力衝刺洋投戰力。跟台鋼雄鷹競爭後搶下的新洋投藍力，昨天剛好就面對台鋼雄鷹先發，用73球投滿7局，只被擊出2支安打，投出5次三振、無失分，初登場就奪下勝投。與藍力同為今年大西洋聯盟強投的杰戈，也在第2場出賽回穩，上周二面對味全龍，投7局無失分奪勝。
杰戈、藍力2名新洋投，表現若能持續穩定的貢獻局數，加上本土先發陳仕朋、黃保羅、羅戈，搭配原本就不差的後防富藍戈、曾峻岳、王尉永與張奕，富邦悍將在下半季真的大有可為，投打兩端的深度都比起過去更加升級。
單周之星：真道歉野球 林立石破天驚再見轟
昨天樂天桃猿與中信兄弟之戰，9局上雙方平手之際，樂天桃猿二壘手林立發生傳球失誤，導致該局失2分，讓球隊陷入落後局面。不過9局下，面對中信兄弟終結者吳俊偉，先是林子偉的陽春砲追回1分，再靠林智平的二壘安打與林立的再見全壘打，最終樂天桃猿5比4逆轉。
林立今年扛起樂天桃猿隊長職務，雖然打擊成績依舊亮眼，但因腦震盪困擾休賽已久，也影響到了歸隊之後的長打發揮。不過雖然如此，林立依舊有著完美的選球跟高超的Inside-out揮擊技巧，上周3戰全部敲安，單周打擊率3成57；且近期連8場有安打，包括7場雙安以上表現，是樂天桃猿不可缺的攻勢火車頭。
昨天面對吳俊偉，林立在1好球時，面對吳俊偉的原本要投向外角，卻來到紅中的曲球，林立帶進來後往中外野送，卻把球直接拉向全壘打牆之外，林立說：「當時三壘有人，可能對方有失投，但我也只想把球帶向外野，也許因為對方的球速不錯，讓我的擊球點早了一點。」
過往林立就不是刻意追求長打的打者，他曾表示，自己一直都以「把球打強」做目標，而昨天的再見轟也是類似策略，但仍能代表他的打擊爆發力已慢慢回到過往水準，長打能力也將逐漸加溫。