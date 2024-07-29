麥當勞Baby Shark快樂兒童餐！立體鯊魚Happy Meal麥麥盒送讀本
太可愛了！暑假麥當勞推出Baby Shark快樂兒童餐，驚喜限定立體鯊魚寶寶造型的「Happy Meal」 麥麥盒，開吃4塊麥克雞塊、陽光鱈魚堡或漢堡，搭配薯條、水果袋、玉米杯及果汁飲料，免費贈送「Baby Shark 環保主題讀本」一本，全系列共6本有「大戰垃圾魔王」、「珍惜食物」等主題可蒐藏。
記者蕭涵云/綜合報導
風靡全球的Baby Shark是兒童界的大明星，熱門歌曲在YouTube全球播放次數超過147億次；現在還變身成麥當勞快樂兒童餐！台灣麥當勞推廣親子共讀時光，並關注環保主題愛地球，自2020年起隨餐發送「Happy Meal」讀本，提供家長與孩子一同閱讀的快樂時光。
2024暑假攜手The Pinkfong Company旗下的超人氣Baby Shark鯊魚寶寶，打造驚喜限定立體鯊魚寶寶造型的「Happy Meal」 麥麥盒，還推出全系列共6本「Baby Shark 環保主題讀本」，包括「大戰垃圾魔王、珍惜食物、節能鯊魚寶寶、減塑學堂、幫幫森林、塑膠吸管NO！」六大主題，每月推出1本，讓家長陪小孩一同探索環境永續與保護地球的重要性。
搶眼可愛的Baby Shark黃色鯊魚寶寶，變身成「Happy Meal」 立體造型麥麥盒有夠萌，搭配開吃主餐（4塊麥克雞塊、陽光鱈魚堡或漢堡）一份，配餐（小薯、水果袋、玉米杯）一份，及飲料（盒裝蘋果綜合果汁、瓶裝台灣鮮榨柳丁汁）一杯只要99元；2024年8月1日至2025年1月，購買「Happy Meal」麥麥盒四件組，即隨餐附贈「Baby Shark環保主題讀本」乙本，每月推出1本，限量供應、送完為止；套餐組合商品不得更換或補差價升級，主餐恕不單點。
摩斯漢堡則呼應奧運開打，以「MOS運動會」主題結合各類型運動項目打造超萌週邊，暑假首推多款融入餐點的「夏日涼感週邊小物」，包括即日起至8月31日，購買2杯指定飲品，即贈防水實用的「MOS運動會收納袋」；7月20日起任選1杯飲品加價購小方巾、涼感巾及透明冷水杯99元起，還有摩斯夏日應援扇滿額贈品，應援比賽好療癒。