性感女神邱淑貞被女兒出賣！現身巴黎奧運「零偽裝」56歲美成這樣
「性感女神」邱淑貞曾演過《最佳損友》、《赤裸羔羊》、《超級學校霸王》等經典港片；1999年邱淑貞與香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉結婚，婚後即息影、育有3名女兒。邱淑貞一家人昨（28）日赴法國巴黎奧運觀賽，「最正星二代」大女兒沈月拍照打卡，意外曝光媽媽56歲絕世美顏，一家人和樂融融。
記者黃雅琪／綜合報導
有「最正星二代」之稱的沈月，是邱淑貞與沈嘉偉的大女兒，她昨日在Instagram更新貼文，曝光一家人前去觀賽法國巴黎奧運的行程：「與我的家人一起參加奧運，很高興能來到這裡，再一次感謝！」影片中，沈月拿手機自拍的同時，不忘撒嬌叫了一聲：「媽媽！」呼喚邱淑貞一起入鏡打招呼。
除此之外，沈月還曬出一張她與爸媽的全家福，照片中她身穿黑色小禮服、胸前微露性感，一旁的爸爸則是以休閒黑色服裝亮相，左手緊摟著愛妻邱淑貞，今年56歲邱淑貞彷彿歲月沒有在她臉上留下痕跡，整個臉蛋充滿膠原蛋白、豐潤且散發光澤，低調穿了一身黑現身。
邱淑貞早年曾經參選香港小姐，進入12強後因捲入整型風波，被大會勸說退選，隨後與香港無綫電視簽約加入娛樂圈。邱淑貞首部參演的電影《最佳損友》，就與天王劉德華一起合作，飾演屈豆豆一角就此打開知名度，其後更演出多部作品《精裝追女仔之3狼之一族》、《整蠱專家》、《五億探長雷洛傳》、《鹿鼎記》等片。