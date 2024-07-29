分科測驗數甲、化學「頂、前標增逾3級分」　公民與社會浮動不大

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大考中心統計資料顯示，物理科頂標48級分、前標41級分、均標28級分、後標18級分、底標14級分，相較去年來看，頂標降低2級分、前標降低3級分、均標降低4級分、後標降低2級分、低標降低1級分；化學科頂標51級分、前標44級分、均標32級分、後標21級分、底標15級分，相較去年來看，頂標、前標提高5級分，均標提高3級分、後標提高1級分，底標一致。
數學甲科前標45級分、前標38級分、均標27級分、後標18級分、底標12級分，相較去年來看，頂標、前標、底標提高4級分，均標與後標提高5級分；生物科頂標53級分、前標48級分、均標37級分、後標28級分、底標23級分，相較去年來看，除了均標、後標略降1級分，頂標、前標、底標一致。
歷史科頂標52級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分，相較去年來看，頂標、前標一致，均標、後標提高1級分，底標提高2級分；地理科頂標51級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分，囂叫去年來看，頂標、前標、均標、後標降低2級分，底標降低1級分。
至於考生、補教老師多半認為較難的公民與社會科，頂標52級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標25級分，相較去年來看，頂標提高1級分、前標一致，均標、後標與底標降低2級分。