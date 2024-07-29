不能無腦挺高虹安！館長開第一槍　怒罵低級錯誤、丟了所有人的臉

分科測驗數甲、化學「頂、前標增逾3級分」　公民與社會浮動不大

▲大學入學考試中心公布113學年度分科測驗成績，其中數甲考科、化學考科的5項成績標準均較去年大幅提高。（示意圖／Pexels）
▲大學入學考試中心公布113學年度分科測驗成績，其中數甲考科、化學考科的5項成績標準均較去年大幅提高。（示意圖／Pexels）

記者林則澄／台北報導

113學年度分科測驗今（29）日上午9時公布成績，各科5項成績標準隨之出爐，其中數學甲科、化學科的頂標、前標都比去年高出4級分至5級分，至於考生、補教老師多半認為較難的公民與社會科就跟歷史科雷同，5標較近3年浮動不大，反倒地理科的5標略有下修。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大考中心表示，113學年度分科測驗報名人數4萬2141人，相較上學年度的4萬2257人減少116人，隨著今日上午9時公布成績，物理科、化學科、數學甲科、生物科、歷史科、地理科、公民與社會科的頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準隨之出爐。

大考中心統計資料顯示，物理科頂標48級分、前標41級分、均標28級分、後標18級分、底標14級分，相較去年來看，頂標降低2級分、前標降低3級分、均標降低4級分、後標降低2級分、低標降低1級分；化學科頂標51級分、前標44級分、均標32級分、後標21級分、底標15級分，相較去年來看，頂標、前標提高5級分，均標提高3級分、後標提高1級分，底標一致。

數學甲科前標45級分、前標38級分、均標27級分、後標18級分、底標12級分，相較去年來看，頂標、前標、底標提高4級分，均標與後標提高5級分；生物科頂標53級分、前標48級分、均標37級分、後標28級分、底標23級分，相較去年來看，除了均標、後標略降1級分，頂標、前標、底標一致。

歷史科頂標52級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分，相較去年來看，頂標、前標一致，均標、後標提高1級分，底標提高2級分；地理科頂標51級分、前標47級分、均標40級分、後標33級分、底標28級分，囂叫去年來看，頂標、前標、均標、後標降低2級分，底標降低1級分。

至於考生、補教老師多半認為較難的公民與社會科，頂標52級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標25級分，相較去年來看，頂標提高1級分、前標一致，均標、後標與底標降低2級分。

分科測驗成績7/29公布「將寄通知簡訊」　網路複查8/1下午5時止

扣1級分！分科測驗考生曝「被數學折磨」　還有答案卷默寫赤壁賦

數乙明年納入分科測驗！大考中心公布參考試卷　牛肉麵也入題

分科測驗化學考生「跑錯試場」被監試人員發現　恐怕慘被扣6級分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載