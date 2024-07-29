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PS5掌機來了！PlayStation Portal台灣9月開賣　售價、優缺點出爐

▲PS5 配件「PlayStation Portal」確定今（2024）年9月4日在台灣發售，建議售價為新台幣6480元。（圖／台灣索尼提供）
▲PS5 配件「PlayStation Portal」確定今（2024）年9月4日在台灣發售，建議售價為新台幣6480元。（圖／台灣索尼提供）

記者張志浩／綜合報導

在國外賣爆、供不應求的 PS5 配件「PlayStation Portal」確定今（2024）年9月4日在台灣發售，Sony 官方今（29）日也公開建議售價為新台幣6480元，8月5日將展開預購；這款被稱為「PS5 掌機」的配件，據說在歐美國家相當受歡迎，最受歡迎的遊戲包括《EA Sports FC》、《決勝時刻》、《要塞英雄》和《漫威蜘蛛人2》。

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PlayStation Protal主打「將PS5體驗搬到雙手上」，玩家必須擁有PS5主機，才能使用此裝置，整個裝置包含8吋LCD螢幕，能以60fps、1080p解析度玩遊戲，與PS5連接方式為 Wi-Fi，PlayStation Protal 也有3.5mm的耳機插孔可做使用。

▲PlayStation Protal搭載8吋LCD顯示器、1080p解析度與60fps幀率，需通過Wi-Fi與PS5主機連結。（圖／PlayStation官網）
▲PlayStation Protal搭載8吋LCD顯示器、1080p解析度與60fps幀率，需通過Wi-Fi與PS5主機連結。（圖／PlayStation官網）
PlayStation Protal 最早在去（2023）年8月25日由 Sony 正式發表，並於2023年11月15日在部份國家上市，起初不少玩家興致缺缺，不看好 PlayStation Protal 在市場上的表現，想不到隨後半年，PlayStation Protal 成為歐美地區銷量最好的 PS5 專屬配件，例如在西班牙，銷量甚至達到 Xbox Series X/S 的3倍以上，而在美國、英國，更是2天內售罄。

分析 PlayStation Protal 的遊玩體驗，最大優點肯定是8吋的顯示屏幕搭配手把，讓玩家可以不受 PS5 主機位置限制，在想要的地方開啟遊戲，電池續航力大約7至8小時，基本上可以視為 PS5 版的掌機，類似當年 PSP 升級回歸，頗有與 Switch 打對台的味道。

然而 PlayStation Protal 也有些較明顯的缺點，透過國外玩家實際體驗和分享，目前 PlayStation Protal 「內建喇叭聲音品質較差」、「只能外接有線耳機、不能用藍芽」、「很吃 Wi-Fi 穩定度」都是常見的問題，但總體來說，對於家中有其他成員會使用電視的玩家，PlayStation Protal 很可能會是個好工具，期待 PlayStation Protal 在台灣的表現。

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