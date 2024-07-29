PS5掌機來了！PlayStation Portal台灣9月開賣　售價、優缺點出爐

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PlayStation Protal 最早在去（2023）年8月25日由 Sony 正式發表，並於2023年11月15日在部份國家上市，起初不少玩家興致缺缺，不看好 PlayStation Protal 在市場上的表現，想不到隨後半年，PlayStation Protal 成為歐美地區銷量最好的 PS5 專屬配件，例如在西班牙，銷量甚至達到 Xbox Series X/S 的3倍以上，而在美國、英國，更是2天內售罄。
分析 PlayStation Protal 的遊玩體驗，最大優點肯定是8吋的顯示屏幕搭配手把，讓玩家可以不受 PS5 主機位置限制，在想要的地方開啟遊戲，電池續航力大約7至8小時，基本上可以視為 PS5 版的掌機，類似當年 PSP 升級回歸，頗有與 Switch 打對台的味道。
然而 PlayStation Protal 也有些較明顯的缺點，透過國外玩家實際體驗和分享，目前 PlayStation Protal 「內建喇叭聲音品質較差」、「只能外接有線耳機、不能用藍芽」、「很吃 Wi-Fi 穩定度」都是常見的問題，但總體來說，對於家中有其他成員會使用電視的玩家，PlayStation Protal 很可能會是個好工具，期待 PlayStation Protal 在台灣的表現。