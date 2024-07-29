7/29最新巴黎奧運獎牌榜！日本隊穿金戴銀豐收　4面金牌排名第一

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日本在28日收獲金、銀牌，分別在柔道、擊劍、滑板、游泳等項目中奪牌，目前總計奪下4面金牌、2面銀牌、1面銅牌。美國隊則是在擊劍、游泳（100公尺蝶泳）奪下金牌。
其中日本柔道好手阿部一二三連霸奧運成功，老妹阿部詩淚灑奧運賽場，無緣完成「兄妹金牌」的目標，14歲的吉沢恋拿下滑板金牌，15歲的赤間凜音奪銀，加上加納虹輝在擊劍項目奪金，以及松下知之游泳400公尺混合式奪銀。
7/28日各隊戰況
女子 100 公尺蝶泳比賽中，美國隊Torri Huske以55.59的成績擊敗了在比賽中被看好的隊友、世界紀錄保持者Gretchen Walsh，奪得金牌。
另外，Carson Foster)在男子 400 公尺個人混合式中獲得銅牌。在男子100 公尺蛙泳比賽中，紐西蘭選手Nic Fink以59.05 秒的成績與英國選手Adam Peaty 並列獲得銀牌，前三名的成績僅相差0.02 秒。
美國擊劍隊運動員Lee Kiefer在女子個人花劍決賽中以15:6擊敗隊友Lauren Scruggs衛冕成功，摘得金牌，斯克魯格斯獲得銀牌。以及法國選手Yannick Borel奪得男子擊劍金牌。
中華隊戰況：
中華隊28日力拼巴黎奧運獎牌失利，射箭女團在8強賽與強敵南韓糾纏，可惜沒能把握對方開賽不穩的機會，最終敗下陣來，本屆首面獎牌能難產。不過好消息是，台灣羽球一姊戴資穎和一哥周天成，在小組賽皆旗開得勝。
黃金男雙「麟洋配」李 洋/王齊麟則擊敗丹麥歐錦賽組合，小組賽取得2連勝，有很大的機會能晉級淘汰賽。另外，「拳擊女王」陳念琴也順利挺進16強，朝生涯首面獎牌邁進。
7/28日結束奧運各國奪牌統計與排行：
1、日本：4面金牌、2面銀牌、1面銅牌
2、澳洲：4面金牌、2面銀牌、0面銅牌
3、美國：3面金牌、6面銀牌、3面銅牌
4、法國：3面金牌、3面銀牌、2面銅牌
5、南韓：3面金牌、2面銀牌、1面銅牌
6、中國：3面金牌、1面銀牌、2面銅牌
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