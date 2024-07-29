就在明天！黃仁勳、祖克柏首度公開對談聊繪圖晶片 激盪AI新火花
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於美東時間7月29日下午3時（台灣時間7月30日上午6時）在「SIGGRAPH 2024」電腦繪圖大會上，首度公開進行爐邊對談，探討AI和模擬的未來，催生繪圖晶片的新應用。2科技大咖對談內容備受市場關注，可望激盪出新一波AI火花。
記者鄭妤安/台北報導
「SIGGRAPH」可謂目前全世界最大的電腦繪圖與互動技術大會，每屆SIGGRAPH皆匯聚全球領域專家的遠見與研究，以及對未來的大膽想法，自1974年在美國科羅拉多州博爾德（Boulder）首度舉辦以來，SIGGRAPH一直處於創新尖端，此次與會者將聚焦探索生成式AI、深植於視覺運算的技術，以及如何重塑專業繪圖領域等主題。
黃仁勳與祖克柏（Mark Zuckerberg）將於會上共同討論基礎研究如何推動AI的突破，以及生成式AI和開放原始碼，如何為開發人員和創作者賦予更多能力，同時，也將探討生成式AI在打造虛擬世界中所扮演的角色。
在此爐邊對談之前，黃仁勳也將與《連線》資深主筆Lauren Goode於美東時間7月29日下午1時30分（台灣時間7月30日上午4時30分），進行爐邊對談，聚焦加速運算和生成式AI如何改變製造業等產業，並為創新與成長創造全新機會。上述兩場爐邊對談都將在輝達官網上進行現場直播和重播。
有趣的是，今年3月，祖克柏曾在IG上貼出與黃仁勳「交換外套」的合影，畫面中，祖克柏寬上黃仁勳的招牌黑皮衣，黃仁勳則是換上祖克柏的棕色外套，展現兩人的好交情。近日對談前夕，Meta剛於上週24日發布業界關注的AI開源模型「Llama 3.1」，堪稱迄今最大的開源模型，當中採用了1.6萬顆輝達H100晶片進行訓練。AI晶片需求正熱，2位科技大咖檯面上下互動不斷，此次對談將會激盪出怎樣的火花，引發市場關注。