送限量辣台妹寫真！蔡英文：每張照片都是為了「更好的台灣」努力
前總統蔡英文今（29）日在社群平台喊話「辣台派」，稱好久沒有這樣稱呼大家，真的有點懷念，自己卸任後很少在公開場合與螢光幕露面，感謝大家在社群上的留言與訊息，給予滿滿的熱情與溫暖，她都有看到，並提及辦公室整理出一本「辣台妹寫真輯」，每一張照片，都是一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡，除在官方網站上公開外，也可索取限量 「實體版」，數量有限，送完為止。
記者陳威叡／台北報導
「各位辣台派」，蔡英文首先表示，好久沒有這樣稱呼大家了，真的有點懷念，這陣子自己很少在公開場合出現，也幾乎沒有在螢光幕前露面，但大家在社群上的留言與訊息都有看到，「謝謝大家，總是給我滿滿的熱情與溫暖。」
蔡英文說，辦公室整理出了一本「辣台妹寫真輯」。這一本攝影輯，裡面有很多她的照片，大家翻開時，也請務必找一找，看看裡面有沒有自己的身影。
蔡英文說，大家一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀。也許不一定在照片裡，但相信會在裡面找到與自己相似的影子。每一張照片，都是大家一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。
蔡英文說，這本攝影輯，現在已經在蔡英文辦公室官方網站上公開，可以點連結收看「數位版」，想要索取限量「實體版」辣台派，也可以在官方網站上，點選按鈕索取，數量有限，送完為止。