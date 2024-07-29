不能無腦挺高虹安！館長開第一槍　怒罵低級錯誤、丟了所有人的臉

送限量辣台妹寫真！蔡英文：每張照片都是為了「更好的台灣」努力

▲蔡英文於社群平台向「辣台派」喊話，將發送限量「辣台妹寫真輯」，送完為止。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文於社群平台向「辣台派」喊話，將發送限量「辣台妹寫真輯」，送完為止。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者陳威叡／台北報導

前總統蔡英文今（29）日在社群平台喊話「辣台派」，稱好久沒有這樣稱呼大家，真的有點懷念，自己卸任後很少在公開場合與螢光幕露面，感謝大家在社群上的留言與訊息，給予滿滿的熱情與溫暖，她都有看到，並提及辦公室整理出一本「辣台妹寫真輯」，每一張照片，都是一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡，除在官方網站上公開外，也可索取限量 「實體版」，數量有限，送完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「各位辣台派」，蔡英文首先表示，好久沒有這樣稱呼大家了，真的有點懷念，這陣子自己很少在公開場合出現，也幾乎沒有在螢光幕前露面，但大家在社群上的留言與訊息都有看到，「謝謝大家，總是給我滿滿的熱情與溫暖。」

蔡英文說，辦公室整理出了一本「辣台妹寫真輯」。這一本攝影輯，裡面有很多她的照片，大家翻開時，也請務必找一找，看看裡面有沒有自己的身影。

蔡英文說，大家一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀。也許不一定在照片裡，但相信會在裡面找到與自己相似的影子。每一張照片，都是大家一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。

蔡英文說，這本攝影輯，現在已經在蔡英文辦公室官方網站上公開，可以點連結收看「數位版」，想要索取限量「實體版」辣台派，也可以在官方網站上，點選按鈕索取，數量有限，送完為止。

「巴黎奧運政府做最強後盾」！蔡英文、賴清德邀：一起為選手加油

反賴人馬大集結！邱毅揭賴清德把屠刀指向蔡英文：權力核心受挑戰

與美智庫視訊交流　蔡英文：討論台灣與區域未來面臨挑戰

氣象遙控器已交接！蔡英文籲國人做好防颱　盼一切平安　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載