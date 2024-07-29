高雄淹水蔣萬安見網友懷念韓國瑜、李四川 「對他們施政的肯定」
凱米颱風肆虐台灣，南部颱風尾淹水災情嚴重。台北市長蔣萬安今（29）日強調，救災不分地域，北市已提供人力、機組協助救災。他並表示自己看到很多網友都在懷念前市長韓國瑜及副市長李四川，「我想，當然這也是給韓市長以及李副市長當時在高雄各項施政的肯定。」
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安今天出席台北市動物之家曁動保處辦公廳舍新建工程開工典禮，他會前受訪時談到，這次凱米颱風南台灣淹水災情慘重，「現階段最重要還是後續的救災，所以我們也提供了相關的人力跟機組在上週就正式地到高雄提供協助」。蔣萬安表示，北市提供包含11個抽水機組、相關車輛及37名人力，到高雄9處協助救災，包括楠梓、鳥松、三民等地方。「我想這個部分，救災不分地域，只要任何需要我們的地方，台北市都願意給予最大的協助」。
蔣萬安也提到，他確實看到網路上很多高雄的市民朋友，在這次颱風之後紛紛表示懷念前市長韓國瑜及副市長李四川，蔣萬安認為，「這也是給韓市長以及李副市長當時在高雄的各項施政的肯定」。
至於基隆市長謝國樑面臨「拆樑」罷免行動，國民黨立委王鴻薇質疑公視幫忙宣傳。蔣萬安則重申，「不希望有任何政治的操作，為了罷免而罷免，我想這些對台灣的民主並不是好事。」他並強調，謝國樑在近2年的時間非常用心，也很努力推動各項市政，協助基隆往好的方面改進，「所以，這個部分我想基隆市民都有目共睹」。