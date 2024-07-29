升高二生注意！英文科篇章結構題選項改「5選4」、115學年度上路
大考中心今（29）日宣布，115學年度學測英文科篇章結構提行的選項數，從原本的「4選4」改為「5選4」，也就是要從5個選項中選出4個正確答案，並分別填入適當的文章空欄中。大考中心表示，經相關研究顯示，如此有助提升考題鑑別度，增加學生得分率。此項修正適用今（2024）年8月升高二的學生。
記者魏妤庭／台北報導
大學入學學科能力測驗英文科的篇章結構為題組題，考生須在閱讀文章後，將選項提供的句子，填於文章中空白的段落。大考中心原本在2022年9月時宣布112學年度測篇章測驗，將由原來的4個選項、4個空格，改為5個選項、4個空格。但因為宣布時間距離學測僅剩3個多月，引發教師及家長激烈抗議，因而宣布延緩實施。
大考中心今日公布113學年度分科測驗成績，也一併宣布將從115學年度起，學測的篇章結構部分將正式從「4選4」改為「5選4」。
大考中心指出，根據研究發現，若選項數與題目數相同時，無法有效鑑別最後2題的表現。經過多次與高中端溝通、座談後，大多數教師也贊成採用「5選4」題型，而該作法也已經教育部核定，從115學年度學測英文科實施。調整後的考試說明及參考試卷將同步公告，提供高中學期課程規劃與應考準備參考。而這項新制將適用目前即將升上高二的學生。