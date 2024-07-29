颱風後菜價漲！市場香菜1公斤千元 全聯11款蔬菜優惠：裸賣29元
凱米颱風襲台後，市場菜價飆漲，甚至香菜1公斤批發價就破千元，讓買家、賣家都頻頻叫苦。而全聯配合台北市政府市場處啟動蔬菜平價措施，今（29）日起至8月2日，推出11款蔬菜限定優惠，裸賣葉菜單把就特價29元，家樂福也與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，每粒109元平價推出。
記者賴禹妡／綜合報導
凱米颱風來襲，嚴重影響台灣農作物價格，《NOWnews》前（27）日直擊市場零售價，葉菜類的青江菜一台斤60元，大陸妹一台斤78元，油菜一台斤55元，芥蘭一台斤70元，普遍都比颱風來襲前貴了2成以上；紅蘿蔔、馬鈴薯、絲瓜等瓜果類及根莖類上漲1成以上。另一方面，辛香類青菜長得更離譜，青蔥一大把零售價150元，比颱風前上漲超過5成，香菜1公斤批發價已經破1000元，芹菜也漲破200元。
為此，全聯透過平穩物價、安定供給，7月29日至8月2日期間，配合台北市政府市場處啟動蔬菜平價措施，於北農供應的229間雙北門市推出11款蔬菜限定優惠，總計11款蔬菜約78噸貨量，讓民眾安心選購。
🟡全聯11款蔬菜限定優惠
📍裸賣葉菜單把特價29元
📍馬鈴薯原價45元，特價39元
📍鮮香菇原價65元，特價58元
📍履歷紅蘿蔔原價38元，優惠價20元
📍日本山藥原價198元，特價148元
📍進口洋蔥原價45元，特惠價39元
📍進口白蘿蔔原價38元，優惠價29元
📍進口洋蔥單粒原價19元，2粒特價32元
📍韓國大白菜原價88元，優惠價78元
📍進口青花菜原價55元，特價42元
📍美國西洋芹菜原價88元，特價79元
另一方面，家樂福與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，即日起至8月5日於全台家樂福量販、超市同步開賣，每粒109元平價推出，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸。此外，家樂福「微笑小農」加碼優惠，至7月29日前，家樂福BIO有幾櫛瓜特價99元；產銷履歷蒜頭特價79元；有機綠保馬鈴薯特價49元買一送一。