今明2天午後防豪雨突襲！鄭明典：「潮濕空氣」已抵達台灣上空
凱米颱風過後，各地天氣才回穩1天左右，今（29）日受「低壓帶」影響，各地又要留意午後突如其來的大雨威脅，前中央氣象局局長鄭明典表示，目前已經有一股潮濕空氣抵達台灣上空，中央氣象署提醒，今天台灣東半部、嘉義以南地區都要小心局部大雨的發生。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典今早在臉書指出，台灣東南方海面有一個「沒發展成功的小渦旋」，這種現象通常表示曾經有強對流發展，但是對流不持續，激發對流的機制轉移到其它位置，留下低層微弱逆時針旋轉的低壓環流，「低壓沒發展，但是水氣是真實的，一股熱帶過來的潮濕空氣已經到台灣上空。」
氣象署預報員劉宇其則說明，台灣受低壓帶影響，今天各地天氣不穩定，東半部斷斷續續有局部大雨，西半部則是要留意午後又急又快的雨勢，降雨可能達豪雨等級，台灣整體較潮濕的環境預估會持續到明（30）日，週三（7/31）後水氣才會有減少的趨勢。
劉宇其仍強調，今天的降雨熱區在「東台灣」和「嘉義以南」地區，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，西半部地區則時晴時雨，午後西半部也有機會出現局部大雨，並可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；前往山區、溪澗活動請提高警覺。