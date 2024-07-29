「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

奧運排球／日本左手重砲西田有志！殺球神似「排球少年」這1人物

▲日本男排副攻手西田有志，過去曾發出五顆時速最快達120公里的Ace球終結對手加拿大，讓他一戰成名，西田的左手重砲，也被網友稱為排球少年中「牛島若利」的真人版。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男排副攻手西田有志，過去曾發出五顆時速最快達120公里的Ace球終結對手加拿大，讓他一戰成名，西田的左手重砲，也被網友稱為排球少年中「牛島若利」的真人版。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

世界排名第2名的日本男排，在奧運首戰爆冷不敵世界排名第11的德國，但比賽中副攻手西田有志的表現令人印象深刻，對上德國的比賽，西田有志拿下全隊第二高的20分，更在比賽中殺出時速98公里的殺球。早在2019年世錦賽，西田曾發出五顆時速最快達120公里的Ace球終結對手加拿大，讓他一戰成名，西田的左手重砲，也被網友稱為排球少年中「牛島若利」的真人版，而西田的老婆就是日本女排隊長古賀紗理那，被網友稱為「日本排球顏值最高夫妻檔」。

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拒絕豪強校邀請　獨自譜出傳奇

西田因受哥哥姊姊影響，開始打排球，並與哥哥一起加入同一支球隊，加入球隊第二年後，就能上場比賽，2008年西田觀看北京奧運時，被同為左撇子的前日本男排成員清水邦廣吸引，因此萌生想要打奧運的夢想

國中畢業後，西田拒絕所有自己出生地三重縣內的排球豪強高中的招募，選擇加入沒有出過國手，但在縣內表現優異的海星高校並帶領海星高校首次闖進全國大賽，2017年西田加入日本V聯賽捷太格特Stings，投身職業首年西田就拿下代表新人王的若鷲賞。

化身殺球機器　締造最年輕紀錄

2018年男子排球國家聯賽（VNL），西田入選日本男排，並在對上阿根廷的比賽拿下30分，成VNL有史以來最年輕單場得分30分的球員，2019年VNL西田再創紀錄，對上保加利亞的比賽，西田單場打出7記發球得分，打破當時VNL歷史上的單場發球得分紀錄

在奧運首戰不敵德國後，對上阿根廷的比賽日本勢必要奪勝，才能保有晉級機會，而「殺球機器」西田自然成為日本男排的最大殺器，就看他能否挺住壓力，帶領日本拿下勝利

▲日本男排隊在2024年的男子排球國家聯賽（VNL），一舉衝進總決賽，是賽會創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，最終拿下亞軍。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排隊在2024年的男子排球國家聯賽（VNL），一舉衝進總決賽，是賽會創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，最終拿下亞軍。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）
▲日本男排本次參加巴黎奧運的三大主力球員，由左至右分別為高橋藍、石川祐希及西田有志。（圖／翻攝自Japan Volleyball Association X）

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