凱米颱風重創高雄！台電高雄區營業處搶修大樓地下室淹水停電

颱風期間搶救災害達3420件　黃偉哲頒慰問金感謝警義消

▲臺南市長黃偉哲今天前往消防局第五救災救護大隊，頒發慰問金予警義消各大隊感謝警義消人員於凱米颱風期間無私及勇敢保護了這座城市及市民。（圖／南市府提供）
▲臺南市長黃偉哲今天前往消防局第五救災救護大隊，頒發慰問金予警義消各大隊感謝警義消人員於凱米颱風期間無私及勇敢保護了這座城市及市民。（圖／南市府提供）

記者郭俊暉／高雄報導

凱米颱風狹帶強大雨量造成台南多處傳出災情，所幸警義消全力支援，臺南市長黃偉哲今（29）日特別前往消防局第五救災救護大隊，頒發慰問金予警義消各大隊、義消特搜中隊及義消救生中隊，感謝警義消人員於凱米颱風期間執行救災，以無私及勇敢保護了這座城市及市民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲颱風期間對警義消人員來說不僅出勤危險性增加，可說是拯救市民與水火之中。因此黃偉哲特別特表市民向救災英雄致上最深的謝意。（圖／南市府提供）
▲颱風期間對警義消人員來說不僅出勤危險性增加，可說是拯救市民與水火之中。因此黃偉哲特別特表市民向救災英雄致上最深的謝意。（圖／南市府提供）
凱米颱風重創臺南市，導致多個行政區大淹水，據統計臺南市警義消人員自7月24日起即全力投入救災工作，一共出動消防車輛共338車、消防人員683人，解決了3420件災害、搶救504人。

黃偉哲指出，颱風期間對警義消人員來說不僅出勤危險性增加，更同時須面對水位忽高忽低、土石流及行動不便民眾等狀況，難度增加非常多，所幸平常扎實的訓練及完善的裝備下順利完成，可說是拯救市民與水火之中。因此他特別特表市民向救災英雄致上最深的謝意。

黃偉哲也提醒市民，若收到颱風來臨或土石流警戒等各式警報，務必在災害還未擴大前依照安排撤離至避難所，因為在各項災害中守護家園固然重要，但若因此讓救災人員暴露在更大的危險中，實則會造成更多的損失。時，未來市府將繼續完善災後重建工作，努力提升防災能力，確保每一位市民的安全。

明霸克露橋災損　陳其邁：全力修復讓居民可正常通勤

高市府團隊全力動員　三位副市長緊盯災後復原進度

台南今淹水全退　黃偉哲：市府團隊全力投入災後復原

凱米颱風釀災　康裕成：超越莫拉克的雨量不會打敗高雄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載