颱風期間搶救災害達3420件 黃偉哲頒慰問金感謝警義消
凱米颱風狹帶強大雨量造成台南多處傳出災情，所幸警義消全力支援，臺南市長黃偉哲今（29）日特別前往消防局第五救災救護大隊，頒發慰問金予警義消各大隊、義消特搜中隊及義消救生中隊，感謝警義消人員於凱米颱風期間執行救災，以無私及勇敢保護了這座城市及市民。
記者郭俊暉／高雄報導
凱米颱風重創臺南市，導致多個行政區大淹水，據統計臺南市警義消人員自7月24日起即全力投入救災工作，一共出動消防車輛共338車、消防人員683人，解決了3420件災害、搶救504人。
黃偉哲指出，颱風期間對警義消人員來說不僅出勤危險性增加，更同時須面對水位忽高忽低、土石流及行動不便民眾等狀況，難度增加非常多，所幸平常扎實的訓練及完善的裝備下順利完成，可說是拯救市民與水火之中。因此他特別特表市民向救災英雄致上最深的謝意。
黃偉哲也提醒市民，若收到颱風來臨或土石流警戒等各式警報，務必在災害還未擴大前依照安排撤離至避難所，因為在各項災害中守護家園固然重要，但若因此讓救災人員暴露在更大的危險中，實則會造成更多的損失。時，未來市府將繼續完善災後重建工作，努力提升防災能力，確保每一位市民的安全。