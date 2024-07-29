王義川瞎喊茂林區「降雨量14公尺」被笑翻 藍委酸：果然三寶之首
日前有政論節目在談論凱米颱風帶來的強降雨多達1400毫米，此時民進黨政策會執行長王義川突然插話強調，「這1400毫米的意思就是整個茂林全部都14公尺」，慘遭網友譏諷「台大土木系的？」對此，國民黨立委王鴻薇今（29）日指出，民房一層樓大概是3公尺左右，也就是說茂林區淹水高度將近四層樓，應該是史詩級災難的大海嘯，狠酸「果然再次擦亮他的三寶之首名號」。
記者林怡昕／台北報導
王鴻薇在臉書發文直指，王義川在政論節目談論凱米颱風帶來的強降雨多達1400毫米時，他語出驚人，說「1400毫米是多少你知道嗎？14公尺！」、「這1400毫米的意思就是整個茂林全部都14公尺！」而這樣荒唐的言論，簡直讓人不敢相信，他是台大土木工程系畢業，連最基本的單位換算都不行，自己講都不會奇怪嗎？
「 顯然王義川身為民進黨三寶之首，不會讓沈伯洋、于北辰專美於前，今天一出手就是大海嘯。」王鴻薇續指，更不要說賴清德才剛說這次美濃只淹30cm治水有成，這馬上就打他臉，王義川知不知道14公尺的淹水是什麼概念，一般來說民房一層樓大概是3公尺左右，也就是說茂林區淹水高度將近四層樓，應該是史詩級災難的大海嘯，幾乎是日本311大海嘯規模了，這用膝蓋想都知道這不可能，「難道王義川的膝蓋是不行了嗎？」
王鴻薇直言，只能說這次高雄淹水深怕民怨，民進黨發起各項文過飾非的行動毫不意外，但是王義川為了吹高雄市政府，這次真的是吹破牛皮，而這場不存在的「義川海嘯」果然再次擦亮他的三寶之首名號，只是他在這樣失言下去，恐怕引發的是他自己的政治海嘯。