楊丞琳遭爆耍大牌！拍廣告「狂喊3次」換大間休息室 本人回應了
34歲女星郭書瑤今（29）日被爆出，拍攝TVBS戲劇《完全省錢戀愛手冊》時態度不佳、當眾蓋劇本，因而遭到封殺。除了郭書瑤，經常傳出「耍大牌」的歌手楊丞琳，也曾爆出拍廣告時擺臭臉，3度要求換到「大間休息室」惹人嫌，她本人則是駁斥一切都是他人惡意抹黑。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，今年40歲的歌手楊丞琳，被爆出曾在2017年拍攝化妝品牌廣告後，當天就立刻傳出她「耍大牌」行徑，據稱楊丞琳不僅拍攝時頻頻擺臭臉，更因為想要換到「大間休息室」，3度對工作人員提出要求，最後迫使廠商以及所有工作人員擠在「小間休息室」；對此，楊丞琳則是駁斥遭到抹黑。
楊丞琳2019年與中國大陸歌手李榮浩結婚，事業重心轉往對岸發展，參加實境選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，並於第三場公演踢館成功，最終以第三名成團，接著錄製綜藝節目《我們的歌》第四季、真人秀音樂類比賽《歌手2024》，最終因為忘詞和大走音，第二集慘遭淘汰。
楊丞琳近期在中國展開巡迴演唱會，卻因為喝水而嗆到失聲，她想要暫停表演卻被演唱會導演拒絕，接著演唱到歌曲〈擱淺〉時，楊丞琳突然情緒崩潰、當場哭出來！她兩度道歉歌迷：「很怕自己每一步走得不好，就會引發不同的聲音，覺得壓力很大，這個社會充滿很多溫暖，但同時也充滿很多的不友善。」