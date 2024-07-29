台股今年從大驚奇到大震盪！Q3波動多？專家推分批布局科技型ETF

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國泰投信ETF研究團隊表示，面對回檔，更要精挑細選未來更具漲相的投資標的，科技型ETF不意外仍會是之後長線的成長重心，今年受惠於AI半導體領導企業的台積電、鴻海，聯發科等大型權值股上漲，以及輝達概念股、蘋果新機供應鏈等題材帶動下，多檔「含積」的ETF屢創歷史高價。
其中國泰台灣5G+（00881）市價從年初的不到20元，一度拉升到最高超過27元，隨著大盤回檔，00881股價也從27.35元回落到上周五的24.11元，讓投資人趕忙殺進場撿便宜，僅週五單日就有超過3萬多張的成交量。
國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，00881持股以台灣科技國家隊為主，其中有3成是台積電，這幾日台積電股價雖然受到籌碼面影響，拉回幅度較大，但台積電擴廠及獲利都在穩健成長中，訂單量顯著成長，基本面跟成長性無虞。
蘇鼎宇指出，再加上00881還有鴻海、聯發科，以及廣達、和碩、緯創、台達電等蘋概股，真正是「有積、含輝又有蘋果光」的ETF，相較美股科技股的本益比太高，股價略為偏貴，台股科技型的00881 更是物美價廉，即使現在有跌，未來也可望是跑得更快的ETF大黑馬，是接下來8月除息ETF的熱門焦點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。