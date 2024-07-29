獨家／于美人「選舉沒給員工加班費」被告！喊冤：還多給1個半月

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據《鏡週刊》報導，于美人在選舉期間，競選團隊的工讀生、臨時人員都必須簽切結書自願放棄勞健保，切結書不能留副本也不行翻拍，于美人也未幫工讀生加保，因此被勞保局開罰。報導指出，員工在選舉期間至少連續上班7天、最高連續上班28天，月均加班80小時，因而引發爭議。
于美人薪資給滿1.5個月 強調：不虧待年輕人
對此，《NOWnews今日新聞》側面了解，于美人競選團隊在1日13日投票日之後，其實就沒有其他的行程活動要忙，不過于美人依舊讓團隊領完1月的薪水，並且加發1個月的獎金（9月才加入的伙伴則領半個月的奬金），等於多讓團隊領取1.5個月的薪資。
于美人表示，她依然相信文明社會的正能量，「雙方對於法律見解不同沒關係，我絕對尊重司法、尊崇法令規定，未來團隊該修正就修正、該調整就調整，只希望社會大眾能了解真相」，她透露選舉期間的工作型態太複雜，雖然並不是她直接面對這些員工，中間還有一些主管，但她總是不停提醒，不要虧待年輕人。
▲于美人儘管選舉失利，仍感激員工們在選戰期間的付出。（圖／于美人臉書）
團隊員工曝老闆私下真面目 力挺于美人到底
不願具名的于美人競選團隊成員透露：「其實我們已經給予同仁的待遇已經高於業界，同選區的里長、議員都說我們『破壞行情』，何來慣老闆之說？美人姐根本是『慣壞員工的老闆』才對。」該名成員指出，整個競選團隊大約有10多人，只有2名工讀生有意見，當初沒有幫他們保勞健保，也是因為對方說：「已經在其他地方有保了」，當時為慎重起見，所以才會請對方先簽一個証明，絕非要故意規避雇主的責任。
于美人也感謝員工們在選戰期間的付出，這次2個員工出來爆料，團隊其他人都想站出來幫她講話，但她覺得事情好好說開、好好處理，不需要鬧到那麼大，于美人表示：「世界上沒有存在完美的工作理念，守住相信法治的部分，我們沒有要去做對抗」，她也感慨：「何苦為難年輕人？我很感謝他們，無論好壞也付出了。」
于美人再三強調，相遇都是緣分，絕對不會虧待員工，她坦言，以客觀來看，這些控訴其實都不成立，最後更無奈喊：「能不能考慮重點？台灣社會有更多需要重視的事！」「雙方對於法律見解不同沒關係，我絕對尊重司法、尊崇法令規定，未來團隊該修正就修正、該調整就調整。對我而言也是一個新的學習。」