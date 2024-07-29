Lady Gaga親口認訂婚了！證實要嫁4年男友 曾曝：他是我的全部
國際巨星Lady Gaga（女神卡卡）近日登上巴黎奧運舞台為開幕式演出， 她身穿黑色緊身短禮服突然現身在場邊的塞納河畔，搭配伴舞們舉著超大粉色羽毛，以歌曲〈我的羽毛〉揭開奧運序幕。在表演結束後，Lady Gaga也在巴黎當地展開旅遊，沒想到竟意外證實訂婚喜訊，她親口說出交往4年的男友是「未婚夫」，吸引大批網友高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
根據外媒《People》報導，Lady Gaga近日在巴黎奧運會欣賞游泳比賽時，跟法國總理加布里埃爾阿塔爾介紹企業家男友麥可（Michael Polansky）時，竟直接稱呼對方是我的「未婚夫」，讓外界都感到相當震驚，因為兩人先前被瘋傳訂婚多時，但過去她也只稱呼對方是「男友」，都沒有說過是「未婚夫」，如今她親口證實兩人已經訂婚的消息，吸引了各界的關注。
Lady Gaga在2020年被拍到與企業家男友麥可陷入熱戀，兩人在拉斯維加斯的派對上被拍到接吻的畫面，隔了幾週之後便大方公開認愛，隔一年Lady Gaga受訪時，也難得談論到感情生活的事情，她透露：「我的狗狗和我愛的這個人是我的全部。」而Lady Gaga跟麥可交往後，兩人感情也相當穩定，如今傳出喜訊，讓粉絲們都替她感到開心。
此外，Lady Gaga在巴黎奧運開幕式演出時，雖然當時天氣正在下雨，但她依然以粉色羽毛搭配黑色緊身短禮服登場，專業的一邊演唱〈我的羽毛〉（Mon Truc en Plumes）一邊俏皮跳舞，讓開幕活動充滿歡樂的氛圍，表演結束後她也為參加奧運的選手們加油打氣。
不過Lady Gaga的身材似乎變得比較圓潤一些，有不少網友看了演出的直播影片後，都紛紛表示：「卡卡是不是變胖」、「Lady Gaga怎麼又變胖了」、「她不是之前還瘦瘦的嗎？」、「會不會是衣服太小太緊。」也有網友認為可能是戀愛之後太幸福才會變胖，「是生活太滋潤了嗎？」、「幸福肥啦」、「看到卡卡這麼幸福真是太好了。」