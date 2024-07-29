台灣虐狗事件層出不窮？重摔、吊掛狗　動保處多數「不開罰」結案

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發於台南東區農會假日農市，1位男子將裝在寵物袋內的小狗重摔、重踢在地，一旁婦人見狀趕緊抱起，當時小狗已經動也不動、雙眼瞪大，四隻僵硬伸直，左眼白還有點瘀血，協助報警後並叫計程車讓婦人帶小狗去看醫生，卻被另1名男子阻止，後來警察到場了解狀況，小狗也送往醫院治療，據警察轉述狀況有些微好轉，動保處並未開罰。
２．2023年12月 台南摔柯基事件
民眾指出半夜聽聞屋外傳出摔東西的聲音，查看竟發現是一名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，該名女子是替友人照顧小柯基，晚間帶狗狗外出散步並餵食時，疑似因心情不佳，又遭狗狗抓咬傷，一怒之下拉扯狗繩，將小柯基懸空拋起後重摔在地，南市動保處獲報後，趕緊前往事發處調查，目前已將小柯基帶回收容，後續將依法開罰，最高可處7萬5千元罰金。
３．2024年3月 台中柴犬吊掛事件
台中市一名民眾日前發現鄰居飼養的柴犬不斷悲鳴，一看才發現柴犬慘遭牽繩「半吊掛」在住宅外頭的欄桿上，只由後雙腳落地，不舒服的姿勢讓柴犬不斷發出疑似求救的低聲鳴叫，讓民眾停了心酸，但在求助警方、動保處後都無果。
４．2024年5月 寵物旅館虐狗事件
台北市一名李小姐把毛小孩「法鬥」送到寵物旅館寄宿，結果法鬥不僅被員工打踹，甚至還被丟下樓梯。對此，遭控的寵物旅館店家回應，已經將涉嫌虐狗的員工開除，並通報動保處和跟寵物公會，做黑名單處理。但讓李小姐氣憤不滿的是，即便業者承認錯誤，也有監視器畫面為證，但因寵物沒有明顯傷勢，動保處竟沒有辦法進行裁罰。