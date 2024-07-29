嘉市議員林煒軒2度遇襲！遭4惡煞噴辣椒水甩棍攻擊 法院判決出爐
去年11月間，嘉義市議員林煒軒，於路上遭人故意衝撞，今年1月間2度遇襲，他與李姓助理跑行程途中，遭4名惡煞持辣椒水、甩棍攻擊，檢方偵結，將4名惡煞起訴。案經嘉義地院審理，郭姓主嫌依傷害罪判處1年6月，其餘江男、吳男、楊男等3人，各處5月至10月等刑期。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，郭男於去年間找來江男，製造假車禍衝撞議員林煒軒，當時林煒軒誤以為是江男開車肇事，未提告。未料，郭男又於今年1月間，找來吳男、楊男等人，趁林煒軒與李姓助理跑行程途中，先是開車衝撞對方車輛，之後持辣椒水及甩棍攻擊，林煒軒雙下肢挫傷、右手腕擦傷，後頸化學性灼傷；李姓助理臉部化學性灼傷、雙下肢及背部挫傷。
檢方偵結，將郭男等4人依法起訴。嘉義地院審理，郭男供稱，不滿林煒軒害其議長選舉賭博輸錢，但法官認為供述動機不足，且其於警詢、偵查中均否認犯行，直到審理期間才供述犯行，因此依3個共同犯傷害罪，合併執行1年6月有期徒刑。
共犯江男坦承犯罪，審酌其已於林調解成立並賠償完畢，處5月有期徒刑、得易科罰金；吳男改口認罪、楊男否認犯罪，均判處10月有期徒刑。可上訴。對此，林煒軒表示尊重司法的判決，也感謝檢警的認真辦案、社會的關心。
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