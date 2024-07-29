賴清德稱高雄只淹30公分治水有成 藍青年拿內政部數據狠打臉
凱米颱風日前襲台造成強降雨，高雄有多處淹水災情發生，總統賴清德26日前往高雄美濃區勘災時，稱過去莫拉克颱風時淹水一層樓，這次只淹30公分，可見治水有成。國民黨前青年部前主任陳冠安痛批「一開口就在胡說」，並拿內政部數據狠酸賴清德「把民進黨治水的能力看真高」。
記者余祥／台北報導
陳冠安昨（28）日在臉書說，賴清德稱凱米颱風只淹30公分是在胡說，並強調治水有沒有成，應該是要看整體數據，而非是勘災時的個案目測；根據內政部「淹水資訊應用系統」統計，以高雄市美濃區的數據來說，有通報淹水深度的淹水點，平均最高淹水深度達115.1公分，最深者更高達300公分，這可是全高雄淹水第二深的數據，僅次於田寮的307公分。
陳冠安強調，光是高雄市平均淹水深度，其實就達39.7公分，賴清德把民進黨治水的能力看的真高，把高雄實際淹水的深度看的真低。
針對民進黨立委黃捷因颱風天出國被罵慘一事，陳冠安認為，黃捷除神隱三天隱蔽自己私人出國行程，並牽拖其他公務出國的立委外，更關鍵的原因是其選區正是這次高雄淹水的重災區，全高雄通報淹水點1434處，鼓山鹽埕前金新興苓雅通報淹水點則為329處，佔比23％，也就是擁有8位區域立委的高雄，每4處淹水就有一處位於黃捷選區。
陳冠安最後表示，在災民面前吹噓治水有成的總統，以及水災時不在災民面前的立委，「真的棒極了」。