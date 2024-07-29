525公斤毒品自寮國闖關來台　市價21億元

蕭姓男子今年3月從竂國走私運送一批甲基安非他命、愷他命毒品來台，他利用進口木質傢俱的方式，在傢俱夾層中藏放包裝成茶葉的毒品，但在財政部關務署執行貨物查驗時仍被發現有疑似毒品粉末，全案經法務部調查局等單位聯合追查，先逮捕前來領貨的2名泰國籍嫌犯，於進口傢俱中起獲甲基安非他命及愷他命共計525公斤，市價高達21億元，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大之毒品案件。蕭男從中國返台時亦被警方逮捕。案經臺中地檢署於7月15日偵查終結提起公訴。
記者鄧力軍/台中報導
該毒品案緣於今年3月臺中關執行貨物查驗時，於一批自寮國申報進口之木質傢俱夾層內發現疑似粉狀物，遂通報法務部調查局航業調查處臺中調查站(航中站)接手偵辦，經調查該等粉狀物為甲基安非他命及愷他命毒品，經專案組透過金流比對及調閱監視器畫面清查過濾，鎖定2名泰國籍犯嫌，俟渠2人前來領取貨物之際當場拘捕，並向法院聲請羈押獲准。續針對該2人手機電磁紀錄送交數位鑑識，偵知負責在臺承租倉儲與報關事務之蕭姓男子亦為同案共犯，嗣被告蕭男自大陸地區返臺時拘捕到案。
查被告3人組成跨國販毒集團，以合法掩護非法，先於112年底假借國內某公司名義承租倉庫及協助報關，企圖以進口傢俱之國際貿易方式，走私毒品闖關。幸賴財政部關務署嚴格把關查驗，調查局專案組蒐集完整情資，全程嚴密監控，始得順利偵破，查扣第二級毒品甲基安非他命302包(毛重317公斤)、第三級毒品愷他命198包(毛重208公斤)，兩種毒品毛重共計525公斤(淨重498公斤)，依黑市價格換算其價值竟高達新臺幣21億元，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大之毒品案件，成功阻絕大量毒品流入國內。
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