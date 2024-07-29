奧運開打！Uber Eats、麥當勞「小戴球后餐」上架 宵夜場滿額9折
2024年巴黎奧運開打，台灣有不少運動好手前往歐洲征戰。台灣和歐洲有時差，不少賽事都在台灣半夜時舉行，Uber Eats從即日起至 8 月 20 日期間，於宵夜時段，晚上 10 點至凌晨 1 點Uber One 會員輸入折扣碼「宵夜麥當勞」可享滿350元9 折優惠 ，同時網羅世界羽毛球后同款的麥當勞「球后餐」限時優惠價 229 元
記者周淑萍/綜合報導
根據 Uber Eats 平台數據統計 2021 年在東京舉辦的四年一度大賽期間，「美式漢堡」、「鹹酥雞」及「蜂蜜紅茶飲料」為民眾觀賽時最愛的外送餐飲品項，為讓運動迷們感受賽事氛圍，Uber Eats 與商家合作夥伴今年特別為運動迷們備齊「選手同款」、「大份量共享」與「集氣吉祥含意」三大應援美食。
Uber Eats 平台上也點得到小戴同款的麥當勞「小戴球后餐」，餐點集結球后最愛的「大麥克」、「麥脆鷄腿」、「中薯」、「冰蜂蜜紅茶」，即日起至 8 月 20 日限時優惠價只要 229 元。麥當勞與 Uber Eats 更加碼延長深夜時段獨家限時優惠，可樂系列飲品、蘋果派享第二件五折，且即日起至 8 月 20 日期間，於宵夜時段，晚上 10 點至凌晨 1 點，Uber One 會員輸入折扣序號「宵夜麥當勞」再享滿350元可打 9 折優惠， 單筆最高折抵 80 元。
為滿足民眾相聚觀賽的需求，推出觀賽美食買一送一優惠，即日起至 8 月 6 日，路邊烤肉wildbbq的剝皮辣椒豬五花捲、絲瓜豬五花捲等熱門串燒，LA PIZZA 佬披薩的指定披薩套餐皆享買一送一優惠。飲料部分，抿茶、 Mr.Wish 的熱銷商品，今（29）、明（30）兩天 ，同樣有指定品項買一送一，且Uber One 會員輸入折扣碼「我挺你」再享滿額 8.5 折。7 月 31 日至 8 月 6 日輸入折扣碼「瘋賽事」滿 399 元享 8 折優惠。