高市衛生局抽驗20家輕食店！1家餐盒標示「2字」違法 慘遭罰4萬
為保障消費者飲食安全與消費者權益，高雄市衛生局於6月至7月，針對市內20家「輕食料理」店家進行稽查，發現不少輕食店主打養生餐盒，但若有擅自標示「健康」已違反食品安全衛生管理法，因此依法對開罰4萬元。
記者林莞茜／綜合報導
高雄市衛生局依據食品安全衛生管理法查察食品業者登錄、定型化契約、產品責任險、來源文件保存、逾期食品及食品標示等項目進行稽查，20家輕食料理查核及檢驗結果26件食品檢驗皆符合規定、1件食品品名標示「健康」字樣，違反食品安全衛生管理法第28條食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張，依同法第45條第1項裁罰4萬元，店家已改正完成。
衛生局說明，健康、養生概念普及化，健身及養生餐盛行，飲食少糖、少油，以「清蒸、水煮、舒肥及低熱量」烹煮的輕食料理店家也增加。為避免消費者因食品品名標有「健康」、低GI等字樣，而對該食品產生有較健康的想像，食品業者遵循食品安全衛生管理法，加強食品衛生管理，以維護消費者飲食衛生及權益。
衛生局提醒業者，夏日高溫食品易腐敗，請確保食品處理過程中的清潔衛生，並加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理等，倘若未依良好衛生規範準則，經命限期改正，屆期不改正，依同法第44條規定裁處6萬至2億元。