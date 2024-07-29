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高雄淹水災情！市府總動員　經發局協助產業園區凱米颱風災後復原

▲經發局長廖泰翔視察台積電建廠中的楠梓產業園區，今日完成工區施工安全確認及環境清理後，明天立即持續加緊建廠作業。（圖／高雄市府）
▲經發局長廖泰翔視察台積電建廠中的楠梓產業園區，今日完成工區施工安全確認及環境清理後，明天立即持續加緊建廠作業。（圖／高雄市府）

記者林莞茜／綜合報導

凱米颱風災後復原及後續作業啟動，高雄市政府全面動員，經發局與台電、工務局等相關單位，在第一線組成復電搶修小組，經過數日徹夜搶修，於昨日完成市區大樓復電；經發局也媒合家樂福、全聯等賣場通路業者採購物資，協同民政局提供民眾民生物資。經發局長廖泰翔今（28）日視察台積電建廠中的楠梓產業園區，以及受凱米颱風影響較大的三民第一公有市場。

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廖泰翔表示，從市場到晶圓廠市府皆全力協助，目前全市市場與市府轄下產業園區皆恢復正常運作，後續將持續協助市場清消工作並針對受影響公有市場進行租金減免，讓攤商在家園重建的過程中無後顧之憂；針對園區企業災損，將媒合經濟部等相關資源，多方整合協助區內廠商降低災損。

▲經發局長廖泰翔慰問受風災影響攤商，市府將針對受影響公有市場盤點並進行租金減免，並且即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業。（圖／高市府）
▲經發局長廖泰翔慰問受風災影響攤商，市府將針對受影響公有市場盤點並進行租金減免，並且即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業。（圖／高市府）
廖泰翔表示，經發局配合市府總動員，在災後復原工作中擔任搶修復電小組以及物資補給單位。感謝國軍以及台電，與市府同仁共同努力徹夜搶修，並與在地民代共同協力之下，讓受影響的市民儘速恢復水電供應並獲得必要的民生物資。至於本局轄下市場以及園區工程，目前皆恢復正常運作，今特別到現場慰問攤商、了解需求，以及園區工程進度，協助後續災後復原工作。

今日經發局針對楠梓產業園區進行勘察，目前施工部分設施圍籬倒塌皆陸續完成復原，區內排水系統及滯洪池於颱風期間均發揮功能，無造成淹水災損，並且未影響區內台積電高雄P1、P2建廠，今日完成工區施工安全確認及環境清理後，明天立刻繼續建廠作業。另外，針對轄管仁武、和發與本洲產業園區，各園區服務中心已加速復原各項基礎設施，針對廠商災損，也將對接經濟部復建服務團以及相關資源，讓災後復建工作有效完成多面向整合，使區內廠商恢復正常營運。

楠梓園區開發單位表示，園區基地出流管制設施設計體積共計54,064立方公尺，安全係數達1.49，已高於規定安全係數1.2之標準，能確保設施施作後不影響該區域之排水逕流通過，亦不增加下游排水之負擔。另外台積電公司於災後投入人力機具協助園區周邊市區道路後昌路及學專路清潔灑掃工作，以協助恢復園區周邊市容及社區居民回歸正常生活。

三民第一公有市場自治會長洪國展表示，此次遭逢10年以來最大一次風雨及大潮，自治會號召市場攤商在淹水當天就將災損財物器具集中並陸續清運，花了整整2天清理讓市場全面恢復正常營業，感謝市府第一時間協助清運，以及立即安排清消噴藥，降低登革熱風險，後續期待市府協助提供相關措施，減輕市場攤商負擔。

經發局表示，將盤點全市公有市場狀況，針對淹水嚴重的公有市場研議並進行免收使用費，使市場攤商在重建的過程中能安心營業、無後顧之憂。目前全市市場已恢復正常營業，即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業，降低雨後市場登革熱發生風險，後續將持續安排巡檢與預防性噴藥消毒。

▲經發局長廖泰翔慰問受風災影響攤商，市府將針對受影響公有市場盤點並進行租金減免，並且即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業。（圖／高市府）
▲經發局長廖泰翔慰問受風災影響攤商，市府將針對受影響公有市場盤點並進行租金減免，並且即日起開始進行為期4天、多達23場次的市場清消作業。（圖／高市府）

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