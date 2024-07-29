于美人涉勞資爭議！雇主未幫勞工保勞健保　專家：打工族常見陷阱

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楊宗斌表示，勞保、健保「本來就是打工族常見的陷阱」，多數民眾未必會被雇主要求簽下放棄加保切結書，但有雇主就是不幫較短工時的工讀生、兼職工作者投保勞健保，原因也許出於故意或不曉得已有違法，不過這種情況並不少見，其中健保隨著工作時數不同，還能在原投保單位依附父母投保，不過沒保勞保，最常發生的是一旦遭遇職災無法申請相關理賠，導致勞工求償無門、應有的權益受損。
有鑑於此，楊宗斌表示，除了雇主聘用工讀生、兼職工作者的時候需要注意勞保、健保的相關規定避免觸法，若是短期聘僱的勞工，可在面試階段特別留意、詢問清楚，尤其最近正值暑假，許多學生、年輕人皆有外出打工，要是恰巧碰到未保勞保、健保的企業單位，就也不要輕易接受指派的職務，哪怕只是為期1天或2天，「打工期間遇到什麼突發狀況，這都是很難講的事。」
另外，根據《勞工保險條例》第6條規定，只要年滿15歲以上65歲以下，受僱於僱用勞工5人以上之公、民營工廠、礦場、鹽場、農場、牧場、林場、茶場與交通、公用事業，或5人以上公司、行號，以及5人以上新聞、文化、公益及合作事業，還是依法不得參加公務人員保險或私立學校教職員保險（已修正為公教人員保險）的政府機關與公、私立學校，與受僱從事漁業生產之勞動者，與在政府登記有案的職業訓練機構接受訓練在內等8項條件勞工，應以雇主或所屬團體或所屬機構作為投保單位，參加勞工保險成為被保險人，而且個別情況適用外國籍員工，以及主管機關認定，工作性質與環境無礙身心健康的未滿15歲勞工亦適用之。
再者，勞動福祉退休司表示，不論是有全職工作，還是利用閒暇之餘兼職工作者、工讀生，都與一般勞工同樣享有勞動權益保障，不因工作時間長短有所差別，雇主應依《勞工退休金條例》規定，按月提繳不低於每月工資6%的退休金，存於勞工保險局設立的勞工退休金個人專戶，而且提繳金額應由雇主全額負擔，不得從打工族薪水扣減退休金。
至於超時工作的部分，勞動部勞動條件及就業平等司也曾強調，不論工作時間長短，部分工時勞工就與一般勞工同享《勞動基準法》保障，有關工資、工時、休假、例假、休息日與請假等勞動條件相關規定，工讀生均與一般勞工無異，而且工讀生每日工作時間超過8小時，雇主就要給付加班費，若是工時未超過8小時但已超過與工讀生約定的工作時間，則仍要給付工資。
健保方面，衛福部中央健保署表示，要是每個工作日皆有到工者，無論時數多少，都應視為輪派定時到工的勞工，只要就職時間超過3個月、每週工時超過12小時，雇主就應協助申辦健保投保，而若勞工就職未逾3個月，則可在原投保單位繼續依附父母投保。