于美人遭勞保局開罰！要工讀生「簽切結書」放棄勞健保？律師駁斥

于美人涉勞資爭議！雇主未幫勞工保勞健保　專家：打工族常見陷阱

▲yes123求職網發言人表示，雇主不幫短期工時的勞工保勞健保的情況並不少見，也是打工族求職常見的陷阱。（示意圖／Pexels）
▲yes123求職網發言人表示，雇主不幫短期工時的勞工保勞健保的情況並不少見，也是打工族求職常見的陷阱。（示意圖／Pexels）

記者林則澄／台北報導

女星于美人曾以無黨籍身分投入台北市第五選區（萬華、北中正）選戰失利，最近遭控未幫競選團隊的工讀生、臨時人員申報健保、勞保，並曾要求對方簽下放棄切結書，事後遭到勞保局開罰。yes123求職網發言人楊宗斌接受《NOWnews今日新聞》記者電訪指出，勞健保有無投保「就是打工族常見的陷阱」，而且雇主不幫較短工時的工讀生、兼職工作者保勞健保的情況並不少見，因此勞工可在面試階段就要詢問清楚，以免權益受損。

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根據《鏡週刊》報導，于美人遭到選舉團隊指控，幕僚曾有連高達50次續上班7天，以及連續上班28天的情況，平均每月加班時長80小時，而且工讀生、臨時人員必須簽下自願放棄勞健保的切結書，不能留有副本、翻拍，選後則因違反《勞工職業災害保險及保護法》第12條「未為所屬勞工辦理投保、退保手續」，遭到勞保局處分2萬元，不過律師強調，每月給付工資已含執行競選期間一切工時，而且于美人選後還有給付離職金，已能補償選舉期間辛勞，才沒同意再付加班費。

▲于美人爆出勞資爭議，引起外界關注。（圖／記者詹鎰睿攝）
▲于美人爆出勞資爭議，引起外界關注。（圖／記者詹鎰睿攝）
楊宗斌表示，勞保、健保「本來就是打工族常見的陷阱」，多數民眾未必會被雇主要求簽下放棄加保切結書，但有雇主就是不幫較短工時的工讀生、兼職工作者投保勞健保，原因也許出於故意或不曉得已有違法，不過這種情況並不少見，其中健保隨著工作時數不同，還能在原投保單位依附父母投保，不過沒保勞保，最常發生的是一旦遭遇職災無法申請相關理賠，導致勞工求償無門、應有的權益受損。

有鑑於此，楊宗斌表示，除了雇主聘用工讀生、兼職工作者的時候需要注意勞保、健保的相關規定避免觸法，若是短期聘僱的勞工，可在面試階段特別留意、詢問清楚，尤其最近正值暑假，許多學生、年輕人皆有外出打工，要是恰巧碰到未保勞保、健保的企業單位，就也不要輕易接受指派的職務，哪怕只是為期1天或2天，「打工期間遇到什麼突發狀況，這都是很難講的事。」

另外，根據《勞工保險條例》第6條規定，只要年滿15歲以上65歲以下，受僱於僱用勞工5人以上之公、民營工廠、礦場、鹽場、農場、牧場、林場、茶場與交通、公用事業，或5人以上公司、行號，以及5人以上新聞、文化、公益及合作事業，還是依法不得參加公務人員保險或私立學校教職員保險（已修正為公教人員保險）的政府機關與公、私立學校，與受僱從事漁業生產之勞動者，與在政府登記有案的職業訓練機構接受訓練在內等8項條件勞工，應以雇主或所屬團體或所屬機構作為投保單位，參加勞工保險成為被保險人，而且個別情況適用外國籍員工，以及主管機關認定，工作性質與環境無礙身心健康的未滿15歲勞工亦適用之。

再者，勞動福祉退休司表示，不論是有全職工作，還是利用閒暇之餘兼職工作者、工讀生，都與一般勞工同樣享有勞動權益保障，不因工作時間長短有所差別，雇主應依《勞工退休金條例》規定，按月提繳不低於每月工資6%的退休金，存於勞工保險局設立的勞工退休金個人專戶，而且提繳金額應由雇主全額負擔，不得從打工族薪水扣減退休金。

至於超時工作的部分，勞動部勞動條件及就業平等司也曾強調，不論工作時間長短，部分工時勞工就與一般勞工同享《勞動基準法》保障，有關工資、工時、休假、例假、休息日與請假等勞動條件相關規定，工讀生均與一般勞工無異，而且工讀生每日工作時間超過8小時，雇主就要給付加班費，若是工時未超過8小時但已超過與工讀生約定的工作時間，則仍要給付工資。

健保方面，衛福部中央健保署表示，要是每個工作日皆有到工者，無論時數多少，都應視為輪派定時到工的勞工，只要就職時間超過3個月、每週工時超過12小時，雇主就應協助申辦健保投保，而若勞工就職未逾3個月，則可在原投保單位繼續依附父母投保。

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