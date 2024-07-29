「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

▲巴黎奧運近日火熱開打，中華隊也齊聚全國好手前往當地參賽，在此前中華隊共累積36面獎牌，在奧運獎牌榜排行第64名。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運近日火熱開打，中華隊也齊聚全國好手前往當地參賽，在此前中華隊共累積36面獎牌，在奧運獎牌榜排行第64名。（圖／奧會提供）

記者賴禹妡／綜合報導

巴黎奧運近日火熱開打，中華隊也齊聚全國好手前往當地參賽，讓全台民眾一同在電視機前集氣。回顧中華隊在歷屆奧運中的表現，截至上屆東京奧運為止，台灣選手共奪下7面金牌、11面銀牌、18面銅牌，在奧運獎牌榜排行第64名。而台灣歷史上第1面奧運金牌，是由跆拳道選手陳詩欣在2004年雅典奧運賽奪下，隨後同為跆拳道選手朱木炎也在男子組奪金，造就單日奪取雙金的傳奇。

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中華隊排行奧運獎牌榜第64名

中華隊前身為中華民國代表團，首次參賽於1932年，之後因參賽名稱問題在國際間引起爭議，導致台灣於1976年蒙特婁奧運以及1980年莫斯科奧運皆缺席參賽，直到1984年洛杉磯奧運才又以「中華臺北代表團」中華奧林匹克委員會名義重新參賽。而中華隊在參加此次巴黎奧運前，總共奪下7面金牌、11面銀牌、18面銅牌，總計獲36面獎牌，目前在奧林匹克運動會獎牌榜中排名第64。

陳詩欣奪台灣歷史上第1面奧運金牌

2004年雅典奧運賽中，跆拳道項目中華隊選手陳詩欣，在女子第一量級賽場上，奪下代表團歷史上第1面金牌。就在同一天，跆拳道選手朱木炎也在男子組第一量級獲得金牌，「單日奪取雙金」的優異成績，當時讓全台民眾熱血沸騰，更替台灣體壇寫下新頁。

▲中華隊跆拳道女將陳詩欣，在2004年雅典奧運會上，為台灣奪下奧運賽史上首面金牌。（圖／翻攝自網路）
▲中華隊跆拳道女將陳詩欣，在2004年雅典奧運會上，為台灣奪下奧運賽史上首面金牌。（圖／NOWnews資料照）
東京奧運中華隊獎牌目前最豐收

在2020年東京奧運賽，中華隊一共奪下2金、4銀、6銅共12面獎牌，為我國史上最佳成績。其中，「舉重女神」郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績奪得第一名，這3項成績也都成功打破奧運紀錄，讓台灣人驕傲不已。

而羽球雙打「麟洋配」李洋、王齊麟在決賽擊敗「中國雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，拿下羽球男雙金牌，不僅寫下台灣羽球在奧運的最佳紀錄，賽末點最後1球更是透過鷹眼系統重播，完美落在線上，成為中華隊奪牌最經典的1幕之一。

▲舉重女神郭婞淳本次要拚金牌二連霸備受考驗。（資料照／美聯社）
▲郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績，在東京奧運上奪得第一名。（圖／美聯社／達志影像）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社／達志影像）

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