爆高虹安用市府資源打官司　李正皓：土城早安+5年

政治評論員李正皓日前踢爆，新竹市長高虹安疑用新竹市府資源聘用律師幫打官司，對此市府昨晚連夜發出新聞稿澄清，稱市府無論為原告或被告，市長均名列代表人或法定代理人，放諸各地方政府皆準。對此李正皓點出兩大錯誤，首先是高已被停職，憑什麼用公部門資源發新聞稿，這次另一條圖利罪；其次，根據言詞辯論筆錄，清楚表明高是「原告」，為何向他求償50萬元的民事訴訟，可用市府資源幫忙聘請律師？「土城早安+5年」。
記者陳威叡／台北報導
李正皓表示，新竹市府不意外的跟去年一樣，隨便一篇釣魚文就會上鉤，自己日前爆料高虹安疑似利用新竹市府的資源，聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪、最輕本刑5年以內一事。昨晚市府連夜發出澄清稿，說明市長為市政府之法定代理人，於調解、訴訟等法律程序中，市府無論為原告或被告，市長均名列代表人或法定代理人，放諸各地方政府皆準，此為法律基本概念。
李正皓表示，市府犯了兩大錯誤，首先高虹安已被停權，市府憑什麼利用公部門的資源寫新聞稿、發新聞稿，幫高虹安澄清自己對她的質疑？這是另一條圖利罪，將會請律師加告新竹市府都市發展處處長圖利罪，一樣是5年以上本刑。
其次，李正皓說，高虹安當然不是單純新竹市府的「法定代理人」，根據言詞辯論筆錄，清楚表明高虹安是擔任「原告」，並且向他求償50萬元。質疑為何高擔任原告並且向他求償50萬元的民事訴訟官司，可以用市府的資源幫忙聘請律師？這不就坐實了高的行為涉犯《貪污治罪條例》第六條一項五款，「土城早安+5年」。