免費機票攻略！常出國必備航空哩程卡　專家教你這樣挑卡累積最快

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日常消費神卡國泰世華CUBE卡累積小樹點也可兌換航空公司哩程，以亞洲萬里通為例，每360點小樹點可換1000哩數亞洲萬里通，使用「趣旅行」權益3%回饋相當於 每消費12元就能換1哩，回饋比率相當不錯。最新推出的凱基雙幣哩程卡，持卡人則是只要刷卡18元就可累積1哩，哩程可兌換亞洲萬里通、中華航空、長榮航空3大航空哩數外，甚至還有台灣高鐵點數，從家裡一路出發到旅遊目的地都能用累積的哩程兌換。
亞洲萬里通是國泰航空附屬的飛行獎勵計劃，台灣目前主要有2家銀行與國泰航空合作發行聯名卡。台新國泰航空聯名卡回饋圍繞「購買國泰機票」，透過官網、客戶中心訂票，每5元就可累積1哩，與其他卡片相比，累積速度相當划算。而國泰世華亞洲萬里通聯名卡則主打「哩程加速器」通路，不論世界卡或白金卡只要於指定商店，包含海外或外幣消費、機票、旅行社，甚至生活娛樂消費，每10元就能累積1哩，生日當月消費更能將回饋放大2倍，1年還送1次5天sim卡。有計畫 8 、 9 月從香港來回台北、曼谷、新加坡、大阪亞洲4大熱門目的地，更可透過國泰航空活動，用更划算的方式換機票。
不僅如此，國泰的亞洲萬里通只要每次有兌換或累積，效期就會自動延長18個月，只要期間持續有哩程進帳就不用擔心過期，可慢慢累積兌換長更途或高艙等機票。國泰也屬於星宇航空擬加入的全球第3大的航空聯盟「寰宇一家」，除國泰、日本航空等聯盟會員，也涵蓋部分聯盟外的航空公司，消費者除了可累積哩程跟兌換機票外，在全球旅行時也能享有更多航空的搭配選擇。
許多民眾出國習慣搭乘台灣航空，不僅機上餐點符合飲食習慣，有台灣本地空服員語言溝通也較順暢。習慣搭華航可多利用這張中華航空聯名卡御璽卡，從台灣出發全球航線班機享95折起，每30元還回饋1哩，透過Agoda訂房住宿還能再省7%。喜愛搭長榮航空則可參考國泰長榮航空聯名卡，透過長榮航空官網、APP刷極致無限卡購買指定艙等機票，不限航線皆享最優 9 折優惠，更可不限次數免費使用機場貴賓室。
話題不斷的星宇航空則與玉山推出聯名卡，最高等級的世界之極卡透過官網購票9折優惠，且不限通路消費每10元回饋1哩，星宇通路再給哩程2倍回饋。小資族可參考鈦金卡，星宇航空官網購票也有95折，每20元回饋1哩。愛說走就走飛日本的一定要入手這張樂天台灣虎航聯名卡，不僅機票最高85折優惠，還可額外賺2%機票金額的虎航自家tigerclub回饋金。生日月刷機票更可享8折優惠，每位旅客還多送免費回程15公斤託運行李，可以放心血拚。