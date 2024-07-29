Hani未婚夫診所疑鬧出人命！IG被網友轟：病人過世4天後發表結婚
韓國今（29）日發生醫療糾紛命案！一名知名的通告咖精神科醫生5月27日疑似治療不當，導致病患死亡，雖然媒體未公布該醫生身分，不過身分遭到韓網起底，疑似就是女團EXID成員Hani的未婚夫梁在雄，而現在Hani的IG也湧入大批網友砲轟。
記者薛羽彤／綜合報導
據韓媒報導，一名常上節目的知名精神科醫生A男惹上醫療官司，一名30歲女患者對減肥藥成癮，慕名找上A男診所治療，住院治療後卻在26日腹痛不已，她在房裡敲門求救大喊「請讓我出去」，護理師卻只有進門餵藥，甚至拿繩子將她的四肢綑綁起來。
1小時後，女患者出現呼吸急促、流鼻血的症狀，護理師雖把繩子鬆開，卻沒有任何處置，最終導致女患者暴斃身亡，後來家屬驗屍才發現是假性腸梗阻，憤而對醫院提告。院方則稱患者沒有持續喊腹痛，很難判斷是腸梗阻，「事發當時護理師、當班醫生全都有值班，也有都接受心肺復甦的訓練，當時的應對沒有問題。」
而韓媒放上的圖片雖然有馬賽克，仍被網友比對認出與「W真醫院」官網照片極為相似，而該院院長正是Hani未婚夫梁在雄。Hani於5月31日對外發表結婚喜訊，表示將在9月與梁在雄舉辦婚禮，豈料現在被爆出5月27日梁在雄的診所疑似鬧出人命，讓大批網友湧入Hani的IG痛批，「W醫院5月27日出人命，5月31日發表結婚」、「我們Hani從以前到現在就沒有看男人的眼光」、「小心你未來的丈夫」、「有鑑於此事件，對於這段婚姻請再考慮一下。」