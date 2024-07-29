劉品言「素顏逛花市」！零偽裝上街曝35歲真實狀態：看我多接地氣
藝人劉品言憑著姣好的外貌和精湛的演技，擄獲許多粉絲的心，出道多年來一直都有大批死忠的粉絲支持著她。劉品言過去與曾之喬組成團體Sweety出道，後來跨足戲劇、節目主持等，朝著全方位的路線發展，近年在戲劇《未來媽媽》、《華燈初上》中有著亮眼的表現，讓她的事業再度攀升。而劉品言雖然事業忙碌，但她仍時常透過社群分享生活點滴，近日也公開自己頂著素顏去逛花市的照片，曝光35歲的真實樣貌，還說自己很接地氣，讓大批粉絲看了都驚訝不已。
記者洪生儒／綜合報導
劉品言在27日透過社群限時動態曬出自己以素顏的狀態開心地去逛花市，從畫面中可以看到，她頭上戴著鴨舌帽，身上穿著黑色上衣配上牛仔短裙，露出纖細白皙的雙腿，腳上穿著運動鞋，整個人看起來相當輕鬆休閒。在花市中，劉品言也活潑的跟朋友合照，臉上充滿膠原蛋白，氣色也是非常紅潤，完全看不出來她已經有35歲。
此外，劉品言也在限動中搭配文字寫下：「看看我們的日常多接地氣。」並曬出自己過馬路的背影照，她提著三大袋在花市買的花束，透露要趕在下雨之前趕緊搭公車回家，還逗趣地說：「我可以熱，但花不能。」親切的模樣讓許多網友看了都認為沒有明星架子很圈粉。
其實，劉品言除了演藝事業受到關注之外，她的感情生活也是備受矚目，她曾在2007年暫停演藝工作，到巴黎去留學，也因此認識了法國前男友，兩人交往長達五年之久，男方也向她求婚，一度以為感情會開花結果，可惜最後因為雙方對於住所達不成共識、對未來的想法有出入，最後只能忍痛分手，當時劉品言也坦言：「面對感情的心態轉變很多，但還是很想要有個孩子。」並透露自己已經凍卵。