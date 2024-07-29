泰勒絲德國開唱7.5萬人搶看！4萬名「免費仔擠爆山頭」宛如垃圾山
「美國流行天后」泰勒絲（Taylor Swift）日前在德國慕尼黑開唱，7.5萬名粉絲到場朝聖偶像，大約4萬名搶不到票的歌迷，聚集在場外的奧林匹克公園草地上當起「免費仔」，人山人海的群眾，遠看宛如「垃圾山」一樣壯觀，足以見得泰勒絲魅力所在。
記者黃雅琪／綜合報導
泰勒絲近日忙於舉辦「The Eras Tour」時代巡迴演唱會，所到之處全都進滿人；日前在德國慕尼黑的露天場地演出，「場外」竟然出現驚人一幕，大批沒買到演唱會門票的歌迷，坐在奧林匹克公園的草地上，密密麻麻形成一座人形山丘，畫面之壯觀，在網路上掀起一股熱議。
約4萬名歌迷群聚在場外的山丘上，有人搭帳篷、撐傘遮陽，到了晚間還會隨著泰勒絲演唱揮舞螢光棒，然而泰勒絲也注意到了這樣的奇景，在台上提到場外的歌迷令她感到很驚喜，並承諾會用一整晚的精彩演出、彌補大家的期待！
泰勒絲演唱會這樣的現象，被稱為「Taylor-gating」，意即買不到門票的歌迷們會聚在場外、支持泰勒絲。事實上，奧林匹克公園一直都是當地人欣賞「露天音樂會」的景點，因此園區內除了設有廁所之外，還有飲品補給站提供大家選購，成功帶動周邊商機。