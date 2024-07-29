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影／台北毛孩有福了！動物之家計2028啟用　蔣萬安：展現動保決心

▲台北市長蔣萬安出席北市動物之家曁動保處辦公廳舍新建工程開工典禮，並表示新動物之家預計2028年就能正式啟用。（圖／記者朱永強攝，2024.07.29）
▲台北市長蔣萬安出席北市動物之家曁動保處辦公廳舍新建工程開工典禮，並表示新動物之家預計2028年就能正式啟用。（圖／記者朱永強攝，2024.07.29）

記者林詠青／台北報導

台北市動物之家新建工程今（29）日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安強調，工程將於2027年下半年完工，2028年正式啟用，要打造一個結合教育、休閒、治療和文化的多功能場所，希望提供所有的市民朋友一個全新、服務寵物更周延以及收容動物的場域，「能夠展現台北市對於動保的態度、立場跟決心」。

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台北市長蔣萬安與多位市議員共同出席動物之家動工典禮，針對媒體追問，動物之家工地是前朝柯文哲市府留下，而且經費暴增3倍、甚至地下垃圾處理費暴增2000%。蔣萬安強調，去年議會總質詢的時候就有議員提出，當時他回覆，確實在柯市府時期沒有即刻做決定，後續出現包括物價上漲、缺工以及包含垃圾處理費的暴漲等問題，「在我上任之後，我們全面了解，即刻的做了決定」。包含舊動物之家建物今年3月就已拆除，新動物之家8月1日也會正式動工。

蔣萬安強調，新動物之家預計2027年下半年完工，2028年就會正式落成啟用，「所以屆時，我們希望提供所有的市民朋友一個全新、而且服務寵物更周延以及收容動物的場域，能夠展現台北市對於動保的態度、立場跟決心」。

他致詞時也提到，這項工程歷經多年籌備和波折，今日終於得以動工，對於動物保護和福利是重大突破。新的動物之家不僅強化動物收容設施，還將納入親子遊戲區和生命教育等元素，希望提升市民對動物保護認識和關注。

蔣萬安並引用甘地名言「一個國家的文明程度，是看他們如何對待動物」表示，動物福利已成為全球普世價值，台北市身為首善之區，肩負著城市治理典範，更要成為動物保護領頭羊。


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