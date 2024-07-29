影／台北毛孩有福了！動物之家計2028啟用 蔣萬安：展現動保決心
台北市動物之家新建工程今（29）日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安強調，工程將於2027年下半年完工，2028年正式啟用，要打造一個結合教育、休閒、治療和文化的多功能場所，希望提供所有的市民朋友一個全新、服務寵物更周延以及收容動物的場域，「能夠展現台北市對於動保的態度、立場跟決心」。
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安與多位市議員共同出席動物之家動工典禮，針對媒體追問，動物之家工地是前朝柯文哲市府留下，而且經費暴增3倍、甚至地下垃圾處理費暴增2000%。蔣萬安強調，去年議會總質詢的時候就有議員提出，當時他回覆，確實在柯市府時期沒有即刻做決定，後續出現包括物價上漲、缺工以及包含垃圾處理費的暴漲等問題，「在我上任之後，我們全面了解，即刻的做了決定」。包含舊動物之家建物今年3月就已拆除，新動物之家8月1日也會正式動工。
蔣萬安強調，新動物之家預計2027年下半年完工，2028年就會正式落成啟用，「所以屆時，我們希望提供所有的市民朋友一個全新、而且服務寵物更周延以及收容動物的場域，能夠展現台北市對於動保的態度、立場跟決心」。
他致詞時也提到，這項工程歷經多年籌備和波折，今日終於得以動工，對於動物保護和福利是重大突破。新的動物之家不僅強化動物收容設施，還將納入親子遊戲區和生命教育等元素，希望提升市民對動物保護認識和關注。
蔣萬安並引用甘地名言「一個國家的文明程度，是看他們如何對待動物」表示，動物福利已成為全球普世價值，台北市身為首善之區，肩負著城市治理典範，更要成為動物保護領頭羊。