楊勇緯奧運止步8強！北影編劇開玩笑「直接變楊緯」遭出征道歉了
巴黎奧運賽事從27日開始舉行，台灣「柔道男神」楊勇緯意外在8強止步，敗部復活賽第一場又敗給宿敵永山龍樹，無緣連兩屆奪牌。曾寫過《帶我去月球》、《江湖無難事》知名編劇馮勃棣，對於楊勇緯的表現，他在臉書表示「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯」，雖然他笑稱是玩文字遊戲，仍遭到大批網友炎上，即使刪文仍止不住風波，今日終於發文道歉。
記者薛羽彤／綜合報導
楊勇緯在8強賽不敵哈薩克名將Yeldos Smetov，敗部復活賽第一場又敗給宿敵永山龍樹，未能完成連兩屆奧運奪牌的偉業，賽後楊勇緯掉下男兒淚。對此，知名編劇馮勃棣在臉書發文表示「楊勇緯，沒有勇，只接變楊緯。玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊！」事後他再度發文表示，自己寫完5分鐘後就意識到不妥隨即刪文，但仍在Threads上發酵，他說：「網路太可怕了，還是謹言慎行一點好。慚愧，改進。」不過網友仍不買單，馮勃棣持續遭到炎上。
馮勃棣今（29）日發文向楊勇緯道歉，「前天晚上，我拿奧運國手的諧音開了一個很不妥的玩笑，非常瞎，鄭重道歉。除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」馮勃棣解釋自己有玩脫口秀，對地獄哏的接受度比較寬，「但難笑就是難笑，這也不是一個適當的媒介，個人以後一定謹言慎行。對不起。」
馮勃棣寫過《相愛的七種設計》、《帶我去月球》、《我的自由年代》等多部作品，更以《江湖無難事》榮獲台北電影獎最佳編劇，同時他也是舞台劇《蘑菇》的編劇，當時賴佩霞因加入總統大選而辭演，馮勃棣曾發文狠酸：「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。」