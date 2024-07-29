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台中海洋館館內外設備損壞　議員質疑明年能順利開幕嗎？

▲台中海洋生態館議員楊典忠會勘指出，館內外多處生鏽、設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損，質疑明年能否順利開幕(圖／楊典忠提供2024.7.29)
▲台中海洋生態館議員楊典忠會勘指出，館內外多處生鏽、設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損，質疑明年能否順利開幕(圖／楊典忠提供2024.7.29)

記者柳榮俊/台中報導

台中海洋生態館預計2025年開幕營運，市府觀光旅遊局動支第二預備金4569萬元進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程，議員楊典忠會勘指出，館內外多處生鏽、設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損，考驗市府海線工程執行力，他質疑明年能否順利開幕。對此，市府表示，目前裝修進度達40%，朝明年第一季試營運，第二季正式營運為目標。

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楊典忠表示，台中海洋生態館還有兩項工程考驗，除了去年底建設局決標831萬元進行館前道路整修與北堤路路口改建工程外，觀光旅遊局動支第二預備金4569萬元進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程，市府5月點交廠商，相關設施及改善工程預計今年底完工，考驗市府海線工程的執行力，觀旅局長在議會說明年第一季試營運，但他質疑海生館明年初能否煥然一新順利開幕，他要求市府確實掌握進度，莫再工程延宕。


楊典忠說，2018年底盧市長就職上任後，台中海生館是第一份簽訂的OT促參合約，當年熱鬧簽約說要2022年啟用，但是海生館基本營運工程發包竟流標6次，工程延宕至2024年4月才完工驗收，5月正式點交營運廠商，依約需在2025年5月開幕營運，但是海生館六年工程期間造成場館內外嚴重鏽蝕破損，且館前道路尚未開闢，所以目前還有831萬元進行館前道路整修與北堤路路口改建工程，及4569萬元進行海洋館相關設施及周邊環境改善工程等兩項工程，而整個台中海洋生態館相關工程經費已達9億9百萬元，為原工程經費3億5千萬元的2.58倍。


楊典忠認為，對於海線的民眾來說，等待這座海洋生態館已經是第四個市長任期，見證台中市政府重大工程的流標、延宕、追加預算的陋習，他要求市府務必掌握兩項工程進度，並積極協助OT廠商順利開幕營運，也建議試營運期間，鼓勵台中市民免費踴躍參觀。

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