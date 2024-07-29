「末日博士」小勞勃道尼重返漫威！美國隊長開嗆：第一個就殲滅他
聖地牙哥國際動漫展（2024 Comic-Con International: San Diego）昨（28）日震撼宣布，「鋼鐵人」小勞勃道尼正式回歸漫威宇宙，但這次演出的角色是大反派「末日博士」（Dr. Doom）。保密到家的消息，就連同台的演員「新美國隊長」安東尼麥基也不知曉，他在得知喜訊後超級驚訝，並幽默回應：「那我會第一個就殲滅他。」
記者黃雅琪／綜合報導
美國動漫年度盛世「聖地牙哥國際漫畫展」，昨日在活動上拋出驚人喜訊，舞台上一名身穿綠色戰袍、頭戴面具的男子，突然間從人群中向前站出來，揭開他的銀色面具之後，全場粉絲驚聲尖叫！原來面具底下的人正是小勞勃道尼，他宣告將以「末日博士」維克多馮杜姆（Victor Von Doom）的身分，回歸漫威宇宙。
小勞勃道尼在《復仇者聯盟：終局之戰》告別「鋼鐵人」角色，如今變成反派人物，他在台上嗨喊：「新的面具，一樣的任務，我喜歡飾演複雜的角色！」全場粉絲激動狂叫他本名縮寫：「RDJ！」更直呼他：「真的漫威救世主回來！」群眾陷入情緒高潮。
小勞勃道尼即將以「末日博士」身分，回歸漫威電影2026年《復仇者聯盟：世界末日》、2027年《復仇者聯盟：秘密戰爭》演出。其實，原本《復仇者聯盟》續作的大反派是安排，喬納森梅傑飾演的「征服者康」擔任，但他捲入家暴事件後被開除，因此才改由小勞勃道尼接演。
※【NOWnews 今日新聞
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