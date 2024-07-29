幼兒園性侵案主動送監院遭批「政治動作」！蔣萬安：承擔一切
台北市私立幼兒園去年發生園長之子性侵女童案件，北市府對此也提出檢討報告，主動將全案送監院調查，遭質疑是政治動作。台北市長蔣萬安對此表示，願意承擔幼兒園一切事件，誠心面對並深刻檢討，即刻提出改革方案，做的比現行法規更多、更嚴格且更全面。
記者莊蕙如／台北報導
北市府日前提出檢討報告，包括接獲學前性侵通報即刻停職、停聘，成立跨局處應變小組，進行聯防通報等，建立知會SOP，比對幼兒園及托嬰中心工作人員前科及涉嫌性侵害紀錄，究責教育局、社會局的行政疏失外，也主動將全案送交監察院調查。但民進黨台北市議員許淑華批評，監院早已立院調查，北市府不是狀況外，就是在做政治動作。
蔣萬安表示，面對幼兒園一切事件都願意承擔，誠心面對並深刻檢討，即刻提出改革方案，做的比現行法規更多、更嚴格且更全面，以避免未來類似事件再次發生，並要求社會局、教育局召開考績會進行相關行政懲處，同時也主動將本案送監察院調查。
蔣萬安說，大直基泰案在去年9月7日發生後，第一時間將建築師、營造廠送懲戒，同年9月13日發文新北市府，將福益營造股份有限公司和所屬專任工程人員、工地主任，依違反《營造業法》移送懲戒，去年9月26日召開首次懲戒委員會，檢調也介入調查，今年4月起訴，5月份將相關資料發文新北市做補充事證。