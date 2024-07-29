巴黎奧運上演漫畫劇情！日本14歲選手勇奪金牌　看電視才發現潛力

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街頭滑板成奧運新興項目！參賽選手屢創年輕紀錄
事實上，街頭滑板比賽是在2020東京奧運開始，才新增成為奧運賽事項目，3年前的金牌得主，是年僅13歲的地主日本選手「西矢椛」奪下金牌，直接創下奧運年輕奪金歷史。
攤開街頭滑板的參賽名單一看，發現清一色都是10多歲的年輕Z世代，本屆巴黎奧運中，最年輕的選手也是滑板選手，是來自中國的11歲選手鄭好好。
女子街頭滑板日本連兩屆奪金！看電視才驚覺女兒奪牌潛力
自上次東京奧運年僅13歲的「西矢椛」奪下金牌之後，在日本也掀起一陣滑板熱潮，吉澤一家在觀賞西矢椛在東京奧運的精采表現，並靠著「滑板270度旋轉後，乘上鐵桿」的完美動作奪牌，才發現女兒戀（讀音為COCO）小學5年級在公園展現的滑板技巧，幾乎可媲美賽事中的水準，因此決定讓她從2021年開始參加各種正式比賽。
據《讀賣新聞》報導，吉澤戀在7歲那年，因為在公園目睹了玩滑板的年輕人，開始感到興趣，父母也讓她開始玩滑板，起初只是當作課餘才藝來培養，但受到東京奧運年僅13歲的「西矢椛」奪牌的刺激後，吉澤戀也在相模原市當地的滑板店「act」開始正式接受滑板訓練。
經過這3年間的訓練， 吉澤戀也迅速成長為具有出國比賽實力的選手，但起初她的參賽運也不是一帆風順，包含國中一年級在2022年7月的巴黎奧運資格賽，僅獲得第六名，後來更因為傷勢問題，在杜拜系列賽的半決賽上遭到淘汰，不過仍舊取得足夠參加2024巴黎奧運的積分。
巴黎奧運破繭而出！14歲吉澤戀勇奪金牌
隨後2024年巴黎奧運賽事開始，女子街頭滑板也在台灣時間今（29）日凌晨正式展開，街頭滑板比賽中，每個選手要進行兩次45秒的滑行，並且表演5個花式技巧，將分數最高的滑行成績及分數前2高的技巧成績，列入總成績。
其中吉澤戀在第3個花式技巧前，分數排名僅排第4，最終她在第4次花式技巧時，完美做出「滑板270度旋轉，乘上鐵桿」的招牌動作，拿下96.49的超高分數，順利逆轉奪下金牌殊榮，也讓日本在此項目連續兩屆奪下金牌，創下新紀錄。
從觀賞東京奧運後才知道自己的潛力，吉澤戀正式接受訓練才3年多，還在巴黎奧運上展現招牌技巧，並逆轉奪下金牌，宛如日本熱血漫畫的劇情上演，也讓全球觀眾嘖嘖稱奇。
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