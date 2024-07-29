以成分名取代藥品名！衛福部推動處方箋變革 10月牙科診所先試辦
缺藥問題引發醫療界憂心！過去藥界層多次倡議，有許多藥品是同成分、同劑量可作替代使用，在多數國家醫療單位開立處方箋上不會寫出商品名，因此衛福部擬推動將醫療單位開立的處方箋，改以成分名取代商品名，希望藉此打破「原廠藥」與品牌迷思，預計10月起牙科診所開始試辦。
記者林莞茜／綜合報導
藥師公會全國聯合會理事長黃金舜以去曾出現缺貨的「普拿疼」為例，指出普拿疼是鎮痛、解熱劑，成分是乙醯氨酚，市面有多達10多種可替代品項，因此若缺貨時，民眾卻不願意使用「明明有同成分、同劑量替代藥」，藥師見處方箋上寫的是「普拿疼」，而非「乙醯氨酚」也會難以調劑。
根據《中央社》報導，健康保險署副署長龐一鳴今天表示，因應外界需求與參考國際做法，如大英國協等，從今年10月起牙科診所率先試辦，採取2階段漸進式執行。目前牙醫診所多數已釋出處方，處方箋以成分名取代商品名，初步評估執行相對簡單，第1階段申報方式不變，但醫師標示藥品不可替代時，必須將不可替代原因註明清楚，間接讓藥品可以替代，相信可逐步避免社區藥局無同商品庫存時，無法開立其他同成分藥窘境。
龐一鳴表示，健保開辦之際，因申報涉及費用一定要使用商品名，系統設計才會如此設計，「現在麻煩的不僅是習慣，系統需大調整 」，預計試辦半年後，牙科診所系統完成重設，藥品處方箋再改為成分名申報，後續會視牙醫成果執定再到醫院、西醫基層診所試辦。