特企／板橋大遠百　這夏泰好玩！泰國風情在遠百　隆重登場

特企／質感香氛保養迷必收！Laline進駐台中大遠百8月全新登場！

▲Laline 來自以色列精緻香氛保養品牌，打造潔白純真的世界，全新儀式感生活概念店。（圖／Laline提供）
▲Laline 來自以色列精緻香氛保養品牌，打造潔白純真的世界，全新儀式感生活概念店。（圖／Laline提供）

本報訊

隨著人們對美容護理需求的增加，保養品市場迎來了一波熱潮。從身體乳液到沐浴產品，再到令人放鬆的香氛蠟燭。在這個趨勢中，Laline以其獨特的香氛組合和天然成分脫穎而出。不僅專注於為肌膚帶來柔滑舒適的呵護，更重要的是，它帶來一種奢華的日常體驗。

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26種死海礦物成分　符合歐洲指定最高標準CE認證

天然的死海黑泥製成的保養品被譽為美容界的聖品，Laline從中萃取礦物質作為保養護膚的寶貴成分。所有產品均不進行動物實驗，並符合歐洲指定的最高安全標準CE認證。針對喜歡天然保養品的消費者，建議選擇Laline提取26種礦物質製成的「死海礦物系列」死海黑泥中含有高濃度的鹽和礦物質，非常適合需要提升修護敏感性膚質的人使用。想要有療癒的植物性保養，可以選100%純素保養的「橄欖&巴巴蘇系列」，擁有木質調香氣，添加橄欖油、巴巴蘇油及酪梨油，使肌膚水分和油分能完整補給，回歸自然保濕與彈潤感，使肌膚恢復活力。

24小時打造完美亮白神肌，肌膚光滑、緊緻且容光煥發

想在炎炎夏日維持肌膚緊緻亮白的好狀態? Laline推出的24小時打造亮白神肌計畫，由植物膠原蛋白+維生素C系列最為出色，高達91%的天然成分且高機能的純素保養品，富含植物膠原蛋白、維生素C、猴麵包樹萃取物，可以為皮膚帶來白皙與光滑。建議洗臉後，取2到3滴至手中再塗抹到臉部順勢帶到頸部，可以有效提升肌膚保水度，且能快速吸收，讓您在夏日上妝時更加完美服貼。

8月1日品牌開幕優惠狂歡！在台中大遠百與您相見

Laline成立至今在全球擁有200多家實體門市，如此迅速蓬勃的發展，使他們在日本成為潮流時尚的香氛品牌。目前在台灣美麗華與台中LalaPort有兩家門市，值得期待的是8月1日在台中大遠百即將全新開幕第三間品牌門市，2024下半年將再新增3間門市， 無論是對於熱愛生活儀式感的消費者，還是對於追求高品質生活方式的品味家庭，Laline都將成為你們不可或缺的一部分。品牌跨足天然洗沐、香氛保養與時尚生活用品等多領域，提升了我們對生活品味的追求，更是一種對於日常美好的堅持。

品牌開幕活動 : 
1、首三禮: 8/1-8/3櫃上體驗尊寵美肌3步驟，即贈體驗禮乙份
2、下單禮: 8/1-8/15 滿千即可抽獎
3、獨家優惠: 8/1-8/30全系列保養品 2件85折 3件8折

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