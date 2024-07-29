今年大學分發入學3.7萬個名額　最低登記標準「3科25級分」

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黃信復表示，由於分科測驗報名人數總共4萬2141人而與去年持平，但分發入學招生名額減少，若以登記名額不變的情況去做推估，錄取率會較去年96.14%略低，粗估錄取率約為95.9％。
至於科目採計組合，考分會說明，113學年度的分發共有160種採計組合，當中以有報考該組合科目的考生成績累計，提供「高分往低分」與「低分往高分」兩種累計統計項目，方便考生評估個人成績的全國的百分比，今年最低的登記標準落在「英文、數學 A、數學甲」與「英文、數學 B、物理」兩種採計組合，均為3科合計25級分，達到該標準的考生均可參加登記，期間是從8月1日上午9時起至8月4日下午4時止，逾期無法受理，若有任有任何疑問則可電洽「06-2362755」，等到8月15日起可至官方網站查榜。
另外，大學考試入學分發委員會今日起在考分會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表與最低登記標準，方便考生登記志願時參考。考分會指出，考生可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，才能爭取更多機會進入理想校系。
最後，考分會表示，考生即日起可至臨櫃繳費，開放期限直至8月2日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費直至8月4日中午12時，登記費分為一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。