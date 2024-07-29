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今年大學分發入學3.7萬個名額　最低登記標準「3科25級分」

▲大學考試分發入學委員會表示，今年最低的登記標準包括「英文、數學A、數學甲」、「英文、數學B、物理」兩種採計組合，均為3科合計25級分。（圖／NOWnews資料照）
▲大學考試分發入學委員會表示，今年最低的登記標準包括「英文、數學A、數學甲」、「英文、數學B、物理」兩種採計組合，均為3科合計25級分。（圖／NOWnews資料照）

記者林則澄／台北報導

113學年度分科測驗今（29）日公布成績，大學考試分發入學委員會表示，今年大學分發入學管道總計3.7萬個名額，其中各個招生管道總計1萬5426個名額回流到分發入學管道，相比去年減幅約為22.9%，至於最低的登記標準則是「英文、數學A、數學甲」、「英文、數學B、物理」兩種採計組合，均為3科合計25級分。

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大學考試入學分發委員會分發組主任黃信復表示，113學年度大學分發入學有61校、1839個系組參與招生，總計3萬7264個招生名額，相比112學年減少5215名招生名額，減幅約為12.3%，至於今年各個招生管道總計1萬5426個名額回流到分發入學管道，相比112學年少4591個回流名額，減幅約為22.9%。

黃信復表示，由於分科測驗報名人數總共4萬2141人而與去年持平，但分發入學招生名額減少，若以登記名額不變的情況去做推估，錄取率會較去年96.14%略低，粗估錄取率約為95.9％。

至於科目採計組合，考分會說明，113學年度的分發共有160種採計組合，當中以有報考該組合科目的考生成績累計，提供「高分往低分」與「低分往高分」兩種累計統計項目，方便考生評估個人成績的全國的百分比，今年最低的登記標準落在「英文、數學 A、數學甲」與「英文、數學 B、物理」兩種採計組合，均為3科合計25級分，達到該標準的考生均可參加登記，期間是從8月1日上午9時起至8月4日下午4時止，逾期無法受理，若有任有任何疑問則可電洽「06-2362755」，等到8月15日起可至官方網站查榜。

另外，大學考試入學分發委員會今日起在考分會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表與最低登記標準，方便考生登記志願時參考。考分會指出，考生可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，才能爭取更多機會進入理想校系。

最後，考分會表示，考生即日起可至臨櫃繳費，開放期限直至8月2日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費直至8月4日中午12時，登記費分為一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。

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