王齊麟比完奧運視訊女友「跟李洋放閃」！陳詩媛吃醋：你們去結婚
奧運金牌羽球國手王齊麟在4月的時候大方認愛樂天啦啦隊成員陳詩媛（十元），兩人時不時會透過社群隔空放閃，讓不少粉絲們看了都被他們的互動閃到不行。而近日王齊麟正在巴黎參加奧運，陳詩媛依然透過社群發文PO出兩人私下搞笑的互動，而陳詩媛在貼文中提到「去結婚」一詞，吸引了不少粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
陳詩媛在今（29）日透過社群PO出「本日放閃文」，她還原自己跟王齊麟打視訊通話的內容，她先是稱讚男友說：「辛苦了今天也好棒。」結果對方笑回：「我今天都靠李洋。」沒想到鏡頭外面的李洋聽到之後也大喊著：「我昨天都靠你呀！」
不少粉絲們看完整個限時動態之後，才意識到原來陳詩媛在貼文中所說的「本日放閃」，並不是指她自己跟王齊麟的放閃，而是王齊麟跟李洋在對她放閃，陳詩媛瞬間被兩個男人閃到不行，便開玩笑對著王齊麟說：「好啦！你們去結婚。」不少網友看了都覺得陳詩媛和王齊麟兩人私下的互動超可愛。
其實，王齊麟在前往巴黎參加奧運前，還特地跟陳詩媛一起拍了一段影片，在影片中被問到要求婚是真的嗎？王齊麟則直接看著陳詩媛說：「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間超害羞，王齊麟也透露自己的休假時間都在跟陳詩媛約會。而被問到會不會教陳詩媛打羽球一事，王齊麟則直言：「當然要啊！奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎？」陳詩媛聽了瞬間不知道該說什麼，而王齊麟也保證自己在教學過程中絕對會用「愛的教育」，不會隨意罵人。