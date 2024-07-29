momo赫蓮娜聯手開首間線上旗艦店！「黑繃帶組999元」單日賣千組
▲女星林心如今（29）日受邀出席momo和赫蓮娜首間線上旗艦店記者會，會中大方分享保養秘訣。（圖／記者吳翊緁攝）
記者
周淑萍/綜合報導
｜ 2024-07-29 15:38:25 2024-07-29 15:41:36
奢華保養品牌HR赫蓮娜今（29）宣布和momo購物合作，開設全台首家線上官方旗艦館。日前在momo開放「頂級醫美小奢華禮盒」預購，內有赫蓮娜明星「黑繃帶系列」且加碼送500元momo折價券，總價值高達4710元，限量特價999元，第一波預購一天就完售千組，將於8月1日展開第二波販售，同時慶開幕，全館滿萬元享9折。在今天的記者會還邀請藝人林心如站台，會中分享了她自己獨家保養法。
林心如表示自己和赫蓮娜結緣很早，從少女時期的睫毛膏，一直到現在的黑繃帶乳霜都是她喜歡產品，對於投資自己的美麗也不相當大方，現代人會用醫美來做階段保養，她認為術後選對保養品會讓醫美效果更延續。林心如也供出自己的私藏秘方，會將黑繃帶乳霜放在手掌上溫熱後再擦在臉上，如果隔天有重要的活動，更是不手軟，搭配化妝水直接厚敷，帶來上緊實、中撫紋、下拉提的效果。 ▲將在8月1日開賣「頂級醫美小奢華禮盒」，赫蓮娜明星「黑繃帶系列」且加碼送500元momo折價券，總價值高達4710元，限量特價999元，之前率先推出第一波的預購試水溫，一天就完售千組。（圖／記者周淑萍攝） momo 官方表示，站上進駐多達近3500個美妝保養品牌，2024上半年業績及瀏覽量都有年增突破雙位數的成績，2018年就跟全球最大化妝品集團台灣萊雅雙方展開緊密合作，今年與頂級新奢華保養品牌HR赫蓮娜合作開設全台唯一授權線上旗艦店，momo會員權益1加1大於2，消費者凡於momo品牌旗艦館購買HR赫蓮娜商品，可同步享有該品牌會員「點數累積(每消費1元正商品可獲得1點)」及相關會員權益，包含會員升等、生日禮遇、尊榮護膚等。加上momo全站不定期活動折扣、滿額回饋、銀行優惠，以及物流配送服務。 ▲ 林心如出席活動，分享自己的私藏秘方。（圖／記者吳翊緁攝）
Momo慶祝8月開幕，開幕期間推出多款限定輕奢入門組合，包含，momo x HR赫蓮娜獨家限量千組「頂級醫美小奢華禮盒」，集結HR赫蓮娜明星「黑繃帶系列」修護乳霜5ml、修護眼霜3ml及「綠寶瓶」植萃綠寶修護精華5ml，再加碼送500元momo折價券，總價值高達4,710元，特價999元8/1限量開搶，限1000組；「黑繃帶明星發燒組」限時買50ml贈20ml，8月1日至8月7日限時全館滿萬元享9折優惠，再加碼三大奢寵禮遇，包含不限金額下單即可享有綠寶瓶及白繃帶體驗組；以及「11,000滿額贈」指定單品滿額送植翠綠寶組等。
▲凡在8月1日至8月7日在momo的線上旗艦店消費滿萬元可享9折優惠，且下單即可享有綠寶瓶及白繃帶體驗組。（圖／記者周淑萍攝）